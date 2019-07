Har du lest det i liten skrift hos FaceApp? De kan gjøre hva de vil med gamlisbildene dine.

Du har sikkert sett det: Morsomme bilder av hvordan venner og kjendiser ville sett ut som gamle. Bildene ser helt troverdige ut, og de sprer seg lynraskt under emneknaggen #faceappchallenge eller #agechallenge.

Den siste tiden har trenden tatt av, og det finnes titusenvis av varianter på sosiale medier. Også en rekke norske kjendiser har kastet seg på, som Stian Blipp:

Programmet bak trenden heter FaceApp, og ble utviklet av det russiske selskapet Wireless Lab i 2017. Programmet er gratis og enkelt å bruke, men det har en bakside.

Får kritikk

FaceApp får mye kritikk for hva brukerne faktisk tillater når de bruker programmet. Det skriver flere internasjonale medier som BBC, The New York Times og Vox.

– Du kan plutselig se deg selv i en reklame for FaceApp på bussen. Det vil være veldig alvorlig, sier Tobias Judin, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet.

I brukervilkårene sine spesifiserer FaceApp at de ikke eier bildene du laster opp og legger filtre på, men at du gir selskapet lov til å bruke, publisere, endre (osv.) bildet ditt uten at du får noe igjen for det. Denne lisensen kan også overføres til andre. I tillegg kan bildene du laster opp, brukes kommersielt.

Det gjelder også dersom du laster opp bilder av andre enn deg selv, for eksempel en kjendis eller en venn.

– De prøver å sikre seg ved at du selv skal eie innholdet du laster opp, men det er selvfølgelig tullete. De er ansvarlige med en gang de behandler personopplysninger, sier Judin.

I prinsippet sier vilkårene at FaceApp kan gjøre hva de vil med bildene du laster opp.

– Her er det noe som er galt, sier Judin, som forteller at han har sett lignende vilkår flere ganger tidligere. Teknologimagasinet Wired skriver om hvor vanlig det er med den typen formuleringer du finner hos FaceApp – for eksempel hos Facebook.

– Det er typisk med for eksempel amerikanske tjenester som vil sikre seg opphavsretten til alt. De kjenner ikke til europeiske personvernregler, som ofte setter strenge begrensninger, sier Judin.

Ilja C. Hendel / Datatilsynet

GDPR-trøbbel

Når Judin snakker om europeiske personvernregler, sikter han til GDPR som kom på plass i fjor. Det er laget for å verne om personopplysningene beboere innen EU og EØS, og kan føre til heftige bøter.

– Bilder er absolutt en personopplysning. Så om de gjør hva de vil med bildene dine, kan det være et alvorlig brudd på loven, sier Judin.

For at GDPR skal gjelde, må programmet rette seg aktivt mot europeiske brukere. At programmet finnes på ulike europeiske språk, kan være et tegn på dét er tilfellet når det gjelder FaceApp. Tjenesten finnes på blant annet tysk, nederlandsk, italiensk, polsk og norsk.

– Vi har ikke gjort en skikkelig analyse av hvor vanlig dette er, men det er i hvert fall ikke uvanlig, sier Judin om vilkårene.

Deler ikke bildene med andre

Onsdag kontaktet Aftenposten FaceApp med spørsmål om hvorfor de trenger så omfattende rettigheter til brukernes bilder, samt hvordan de håndterer europeiske personvernregler (GDPR). Selskapet har foreløpig ikke besvart henvendelsen, men vi har fått bekreftet at e-posten er mottatt gjennom et automatisk svar.

Etter at flere internasjonale medier de siste dagene har satt kritisk søkelys på programmet, kom FaceApp onsdag med en uttalelse til nettavisen TechCrunch.

Der understreker de at selv om bildene du legger inn kan bli lastet opp og lagret på deres servere, deles ikke bildene med andre. Bildene slettes vanligvis innen 48 timer, heter det i uttalelsen.

Mange har også vært urolige for at programmet får tilgang til flere av private bilder enn det man velger å laste opp selv. Bakgrunnen for dette er at brukere kunne se sine egne bilder i programmet selv om de ikke hadde gitt FaceApp tilgang til biblioteket. Dette avkrefter også FaceApp.

Demokratene oppfordrer til å slette programmet

Det vekker også oppsikt at utviklerne bak FaceApp er russiske. Blant annet har lederne av det demokraitske partiets nasjonale komité i USA oppfordret sine ansatte til å slette programmet umiddelbart, skriver Washington Post. Og demokratenes mindretallsleder i Senatet, Chuck Schumer, har oppfordret FBI til å etterforske programmet, skriver NRK.

FaceApp omtaler også dette i uttalelsen sin til TechCrunch. De sier at bildene og informasjonen du deler ikke blir sendt til Russland, men behandlet på servere i andre land.