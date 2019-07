«Kjære lyttere, venner, raringer. Vi må med sorg meddele dere at podkasten Krisemøte, som vi kjenner den, er over. Den kommende episoden er også den siste.»

De skriver Kyrre Holm Tønne Johannessen og Kristopher Schau på Facebook-siden til podkasten Krisemøte søndag kveld.

Podkasten har hatt 55.000 lyttinger i snitt pr. uke, ifølge daglig leder i Aller Medias podkastselskap Adlink, Tore Nesheim. Krisemøte har dermed vært en av de mest populære podkastene i Norge.

Dette er podkastene Aftenposten anbefaler å lytte til i sommer

Lav inntekt som årsak

I podkasten har Johannessen og Schau snakket om hvordan det er å være menn i 40-årene, i kamp mot alderen og klokken.

Ifølge duoen legges Krisemøte ned fordi inntekten fra podkasten er «forsvinnende liten».

«Kristopher ser seg [derfor] nødt til å prioritere andre prosjekter», skriver de.

I fjor skrev E24 at 2018 skulle bli det første året Schau satset kun på podkast og la andre prosjekter til side.

Sjokkerte fans

Beskjeden kom som lyn fra klar himmel. Flere lyttere uttrykker sin forbauselse i kommentarfeltet under Facebook-innlegget.

«Det var en skikkelig dårlig nyhet!! Betaler gjerne for å abonnere», skriver én. «Håper dere vil revurdere å fortsette mot at lytterne betaler», skriver en annen.

– Podkasten hadde definitivt mer potensial og gjorde det tålelig bra i norsk sammenheng. Pilene gikk rett vei både hva gjelder antall lyttere og omsetning, sier Tore Nesheim i Adlink.

Selskapet, som blant annet driver med podkastannonsering, har de siste ti månedene solgt annonser for 600.000 kroner bare for Krisemøte.

– Det er synd at de skal legge ned, for det er et bra produkt. Men jeg har respekt for avgjørelsen, sier Nesheim.

Johannessen fortsetter

Men Krisemøte skal ikke forsvinne helt, forsikrer Johannessen og Schau.

«Kyrre er i planleggingsmodus, og gleder seg til å lansere en ny Krisemøte-aktig podkast om ikke lenge. Den blir litt lik, men samtidig helt ny», skriver de på Facebook.

Mandag har ikke Aftenposten lyktes med å få tak i hverken Johannessen eller Schau.