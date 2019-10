Arkiv, dokumentasjon og historiske data er normalt ikke ord som løftes øverst på dagsordenen når regjeringen legger frem kulturbudsjettet. Derfor sto jubelen høyt i taket både hos Arkivverket og Nasjonalbiblioteket da kulturminister Trine Skei Grande mandag la 127 millioner kroner på bordet til digitalisering og tilgjengeliggjøring av historisk materiell.

– Postadressen din skal ikke avgjøre dine muligheter for å finne informasjon. Nå legger vi til rette for at så mye som mulig av den historiske dokumentarven skal bli tilgjengelig fra din hjemme-PC. Du skal ikke lenger trenge å dra til et bibliotek for å finne informasjonen, sier statsråden.