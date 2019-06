Kirkene får felles vaktmestertjeneste

Norge har i dag 1634 kirker. Av disse er 961 omfattet av et form for vern. 159 er middelalderkirker i stein. Svært mange av disse lider under et stort vedlikeholdsetterslep.

Det er bakgrunnen for at Riksantikvaren i samarbeid med arbeidsorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) nå iverksetter et pilotprosjekt. Prosjektet, som har fått navnet Kirkevakta blir et slags «rullende verksted» som skal ha som oppgave å reise rundt for å gjøre tilstandskontroll og enkle vedlikeholds- og sikringstiltak.