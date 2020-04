Mennesker med nedsatt funksjonsevne slipper ikke ofte til på film på egne premisser. Noen forbarmer seg over deres situasjon og lager gjerne en velment og saksorientert dokumentar.

Denne amerikanske dokumentaren representerer et brudd med slike fremstillinger. Her får vi riktignok en historisk innføring i hvordan et knippe personer med nedsatt funksjonsevne møttes på sommerleir på begynnelsen av 70-tallet. De skulle finne inspirasjon til å fronte en nasjonal rettighetsbevegelse. Det er de nærgående opptakene og sterke personlighetene som løfter filmen til noe ekstraordinært.