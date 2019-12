«Hvis du sier det én gang til, henter jeg en hammer! Leker du domstol nå?» utbryter Peter Handke plutselig i et intervju han nylig ga til den tyske storavisen Die Zeit.

Foranledningen er at også denne intervjueren etter hvert har villet snakke om Handkes langvarige engasjement for «Jugoslavia» generelt og Serbia spesielt, et engasjement som strekker seg over en periode på mer enn 40 år, og som siden 1996 har preget Handkes liv på ulykksalig vis.