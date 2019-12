Familier som går langsomt i oppløsning gjennom opprivende arveoppgjør, er en spesialdisiplin innen krimsjangeren.

I Knives Out møter vi en rik forfatter som utløser borgerkrig i familien da han går bort uten å etterlate dem et øre. Rollen som patriarken Harlan Thromby er perfekt for Christopher Plummer, så det er nesten synd at han forsvinner så tidlig.