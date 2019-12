Styreleder Siv Juvik Tveitnes i Aftenposten sier at Espen Egil Hansen før sommeren ga beskjed om at han mente tiden snart var inne til å gå videre.

Hansen tok over som sjefredaktør i Aftenposten i 2013. Et drøyt år senere ble han også utnevnt til administrerende direktør.

Ifølge Tveitnes og Hansen så han for seg en periode på tre til seks år som sjefredaktør. Det ble altså seks.

– Dette føles vemodig. Men samtidig er det noe fint med å gi seg på et tidspunkt der avisen man er så glad i, er i god skikk. Vi ansetter folk og satser journalistisk. På det personlige planet er jeg 54 år gammel, og skal jeg gjøre noe helt nytt, så er dette et godt tidspunkt, sier Hansen.

Den store endringen

I hans tid har Aftenposten endret seg kraftig. I dag lener avisen seg langt mer på brukerbetaling enn tidligere. Legger man sammen papirabonnenter og digitale abonnenter, får man tall som fra tiden da papiravisen var på sitt største.

Samtidig som forretningsmodellen, finansieringen av journalistikken, har endret seg, har også journalistikken gjort det, ikke minst presentasjonen av journalistikken.

Nettopp dette skal Espen Egil Hansen forsette å utvikle i en direktørstilling i Schibsted.

– Espen har vært en toneangivende leder i Schibsteds medievirksomheter i en årrekke. Han var sentral i å bygge opp VG Nett og har stått bak den digitale transformasjonen i Aftenposten. Det har gitt ham en unik kompetanse som Schibsted ønsker å utnytte på konsernnivå. Derfor er jeg veldig glad for at han nå tar ansvar for å utforske og meisle ut strategien for nye mediekonsepter i Schibsted. Ingen i våre rekker er bedre egnet enn ham til å lede dette arbeidet, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund.

– Innen digital brukerbetaling har Aftenposten under hans ledelse oppnådd resultater som blir lagt merke til i hele verden. Avisen har nå en moderne forretningsmodell og en yngre lesermasse som sikrer gode vilkår for kvalitetsjournalistikk i fremtiden, sier Tveitnes.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Ingen har større andel unge lesere

I en tale til Aftenpostens medarbeidere mandag morgen pekte Hansen selv på at det er en myte at avisens lesere er så gamle. Ingen har i dag en større andel digitale lesere i aldersgruppen 20–29 år enn Aftenposten, sa han.

Hansen, som blir sittende frem til nyttår, sier han er mest fornøyd med at Aftenposten nå preges av en nyskapingskultur. Podkastene Forklart og Aftenpodden, satsingen på digital historiefortelling og analytisk journalistikk, events rundt klima og teknologi og utviklingen av Junior Skole er eksempler på dette.

– I stand til raskt å endre kurs

I sitt budskap til redaksjonen uttrykte Hansen også en sterk kjærlighet til avisens medarbeidere, til et godt arbeidsmiljø og til fellesskapet i Aftenposten.

– Jeg slutter mens jeg fortsatt har lyst til å bli, og mens jeg fortsatt ser muligheter, har ideer og pågangsmot, sier han.

Mangeårig leder for redaksjonsklubben, Gunnar Kagge, trekker frem Espen Egil Hansens evne til raskt å kunne endre strategi.

– Espen har vært avgjørende for at Aftenposten er kommet så langt som vi er nå. Han har usedvanlig god innsikt i den internasjonale medieutviklingen. Da han kom fra VG, var han først og fremst opptatt av klikk og reklameinntekter. Da vi så at det var en bedre fremtid som abonnementsavis, er det imponerende hvor raskt han endret kurs. Dermed har vi nå håp om at Aftenposten skal klare seg gjennom mediekrisen, sier Kagge.

AFTENPOSTEN

I Hansens tid har Aftenposten vært gjennom tøffe nedskjæringer der flere titalls ansatte ufrivillig har måttet slutte.

– Han er en karismatisk person med sterk tro på seg selv. Det har hjulpet ham til å få med redaksjonen på vanskelige omstillinger. Men han har til tider trodd så sterkt på seg selv at han ikke har hørt på råd fra andre. Omstillingen har vært nødvendig, men den kunne vært mindre smertefulle om han hadde lyttet til gode råd fra ansatte, sier Gunnar Kagge.

– Nå må vi jakte på Norges beste medieleder for å erstatte ham. Det er interne kandidater, men jeg håper styret også vil se om det finnes kandidater andre steder, sier han.