Frihet og selvstendighet står sentralt i herreklubben Norske Selskab. Men da styret tok seg friheten til å danne et kvinneutvalg for å kartlegge argumenter for og imot inntak av kvinnelige medlemmer, ble utvalget sporenstreks nedlagt, medlemmene splittet, utmeldelser annonsert, og denne uken trakk styrelederen seg etter 37 år i den ærverdige klubben.

Vi kommer alltid til å ha ulike samfunnsarenaer der kun de færreste av begge kjønn har tilgang. Som rundt Kongens bord og invitasjon til sentralbanksjefens middag. Likevel er det stort sett transparent hvem som er invitert og hvorfor. Tilgangen er som oftest knyttet til formell posisjon i yrkeslivet, og derav midlertidig. Til låns.