Wikipedia-gründeren vil «redde» verden fra Facebook og Twitter

Jimmy Wales tror ikke de etablerte sosiale mediene noen gang vil få bukt med hatprat og falske nyheter. Derfor har han laget en ny sosial plattform bygd over samme modell som Wikipedia.

– Jeg tror de sosiale mediene ønsker å løse problemene, men forretningsmodellen deres gjør det umulig, sier Wikipedia-grunnlegger Jimmy Wales. Laurent Gillieron / TT Nyhetsbyrån

12. sep. 2020 13:00 Sist oppdatert nå nettopp

Du husker kanskje det gjennomborende blikket hans. Millioner av mennesker som skulle slå opp i leksikon på internett, fikk det rett i fleisen. En middelaldrende mann som tigget etter penger:

«Vær snill og les: En personlig appell fra Wikipedia-grunnlegger Jimmy Wales.»

– Om jeg hadde hatt penger til det, hadde jeg bygget opp Wikipedia på samme måte som Facebook og Twitter. Jeg er veldig glad for at det ikke ble slik, sier Wales til Aftenposten over video.

Fakta Jimmy Wales (54) Internettgründer fra USA og Storbritannia. Kalles gjerne for «Jimbo» på nett.

Startet karrieren innen finans før han begynte å jobbe med internett på 90-tallet. I dag jobber han hovedsakelig med å utvikle den sosiale plattformen WT: Social.

I 2001 startet Wales Wikipedia sammen med Larry Singer. Det åpne nettleksikonet var ment som et tilskudd til det allerede etablerte Nupedia, der kun eksperter fikk redigere. Wikipedia er fortsatt en av verdens mest brukte nettsider.

I 2017 startet Wales Wikitribune, en nettavis der frivillige lesere og en gruppe ansatte journalister skulle samarbeide om å skrive og kuratere faktasjekkede nyheter. I 2018 måtte siden legges ned grunnet dårlig økonomi. Vis mer

Som grunnlegger av en av verdens aller mest brukte nettsider, er han en stjerne i teknologiverden. Det er derfor med stor tyngde Wales er blitt blant de skarpeste kritikerne av andre store teknologiselskaper. Flere av disse har fått hard medfart i det siste.

Blant annet ble nylig Apple og Google anklaget for å misbruke sin makt ved å kaste ut dataspillet Fortnite fra sine nettbutikker. Bakgrunnen var at spillprodusenten Epic Games ikke aksepterte det absolutte kravet om å gi 30 prosent av sin omsetning i spillets apper til de to selskapene.

Kritikken mot de sosiale mediene har også fått nytt liv i forbindelse med Black lives matter-kampanjen. Mange mener de burde gjort mer for å få bukt med trolling, falske nyheter og giftige debatter.

Wales tror ikke de sosiale mediene vil klare å endre seg. I fjor lanserte han derfor noe han kaller et «radikalt» og «vanvittig» eksperiment: En ny sosialt nettverk ved navn WT: Social.

Fakta Kontroverser rundt IT-selskapene De største amerikanske teknologiselskapene, som Facebook, Apple, Google og Facebook, kalles for «Big Tech». Den amerikanske kongressen undersøker nå om selskapene har for mye makt og skaper uheldige monopoler i markedene.

De siste årene har teknologiselskaper fått kritikk for å spre falske nyheter, tillate fiendtlige ytringer og utnytte privat informasjon.

Den største skandalen så langt kom i 2018. Da kom det frem at analysebyrået Cambridge Analytica hadde kjøpt informasjon om 87 millioner Facebook-profiler. Vis mer

Tror gigantene vil dø ut innen få år

Teknogigantene som Wales legger seg ut med, er blant verdens aller mektigste selskaper. Han mener likevel de er mer sårbare enn man skulle tro.

– De har åpenbart makt, men jeg tror faktisk at noen av gigantene vil dø ut innen få år.

Wales begrunner dette med at stadig flere tviler på om de egentlig får noe positivt ut av å bruke plattformer som Facebook og Twitter. Bevisstheten rundt hvordan selskapene behandler dataene våre, er blitt større, særlig etter Facebooks Cambridge Analytica-skandale i 2018. De får stadig kritikk for å fasilitere hat, splittelse og konspirasjoner. Samtidig vokser både brukertall og børsverdier.

– Veien til at de skal dø ut må da være lang?

– Vel, vi har jo sett hvordan Microsoft gikk fra å være markedsledende til å bli betraktelig svekket. Jeg tror det kan gå enda verre med dem som ikke lykkes i å holde på brukernes overbevisning om at de bidrar med noe godt i livene deres. Det ligger mye makt hos forbrukerne. Men det er klart det skal mye til før det har en veldig merkbar effekt.

Mener nøkkelen ligger i forretningsmodellen

– Jeg tror de sosiale mediene ønsker å løse problemene, men jeg tror ikke forretningsmodellen deres tillater dem det, sier Wales.

Han mener han unngår mange problemer i WT: Social med et prinsipp han har tatt med seg fra Wikipedia. I stedet for å selge reklame, holdes økonomien i gang av donasjoner. Wikipedia er eid av ideell stiftelse som ikke har som formål å tjene penger.

Dermed er ikke innholdet styrt av hva som fungerer for annonsørene. I stedet for betalte moderatorer og algoritmer, er det «fellesskapet» på plattformen som røkter uønsket innhold.

– Fører ikke det til at majoriteten kaster ut de som har upopulære meninger?

– Jeg tror ikke det. Men det gjenstår å se, for så langt er det et veldig harmonisk nettsamfunn. Det kan selvfølgelig ha å gjøre med at de fleste brukerne våre har flyktet til oss fra sosiale medier de har opplevd som fulle av aggresjon. Jeg tror at man med brukernes hjelp kan skape en respektfull kultur uten trolling og sensur. Samtidig vil det være folk som er der for å være stygge og uhøflige. Forgifter de debatten, så bare kast dem ut, sier Wales.

Treg vekst

Én måned etter lanseringen hadde 400.000 brukere registrert seg. Siden nyttår har imidlertid brukerveksten flatet ut, og WT: Social har bare fått 50.000 nye brukere. Fem personer jobber i bedriften. Wales sier han heller vil vokste sakte med lave kostnader enn å vokse raskt med penger fra investorer.

Til sammenligning har Facebook over 2,7 milliarder registrerte brukere. Og i likhet med Wales jobber også de etablerte sosiale mediene med å holde plattformene sine trygge.

I en anmeldelse av WT: Social i magasinet Slate skriver journalist Jane Hune at plattformens enkle utforming gir forfriskende lite forstyrrelser. Samtidig opplever hun få brukere og lite aktivitet som en stor svakhet. Dette mener hun vil være et hinder for at plattformen skal vokse.

I utgangspunktet var det meningen at også Wikipedia skulle tjene penger på reklame. Wales tror at nettleksikonet da ville endt opp med å bruke moderatorer og algoritmer til å redigere sidene, slik de sosiale mediene gjør i dag.

– Det vi har sett, er at det bare fungerer en liten stund. Selv med titusenvis av moderatorer strever de med å holde kontroll.

Da Wikipedia ble til i 2001, var det imidlertid vanskelig å finne investorer til IT-selskaper. Dotcom-boblen på aksjemarkedet hadde akkurat sprukket. Donasjoner var eneste vei videre.

Jimmy Wales har vært i Norge flere ganger for å snakke om internett og åpenhet. Her poserer han foran Wikipedia-logoen i Ålesund. Mauren, Arnfinn

Fellesskapet bestemmer reglene

Et viktig forsvar for plattformer som Facebook og Twitter har vært at de ønsker å opprettholde ytringsfrihet, også når meningene som publiseres, er upopulære. Samtidig legger de begrensninger på ytringsfriheten i sine retningslinjer, som de har strammet inn flere ganger.

WT: Social er en avlegger av Wikitribune, en nettavis Wales startet i 2017 som en del av kampen mot falske nyheter. Et drøyt år senere var pengesekken fra donasjoner tom, og prosjektet måtte legges ned.

– Hvordan synes du det går denne gangen?

– Vel, jeg synes det går bra. Vårt hovedfokus er å sørge for at kjernebrukeren har en bra opplevelse. Det vil i lengden føre til vekst.

– Men har du ikke hastverk med å få folk til å bytte ut sosiale medier du tenker på som «giftige»?

– Jo, men det er viktigere å gjøre det riktig, uten press fra investorer, enn å bli en stor spiller og tjene masse penger.