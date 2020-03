Før helgen kom regjeringen med en egen tiltakspakke for næringslivet. Nå kommer Kulturdepartementet med sin variant for kultur og idrett.

Mange kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer er avlyst.

Førstkommende helg skulle Vazelina Bilopphøggers ha gjennomført sine to avskjedskonserter i et fullsatt Oslo Spektrum. De har solgt 15.000 billetter. Konsertene er nå avlyst. Og de er ikke de eneste.

Avlysningene kan få store økonomiske konsekvenser for alt fra store konsertarrangører til mindre lag og foreninger som har billettinntekter som sin kanskje viktigste inntektskilde.

Nesten én milliard kroner

Kulturdepartementet presenterte onsdag en tiltakspakke for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet.

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltageravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Kompensasjon for kultursektoren anslås å utgjøre 300 millioner kroner for perioden mars og april. Kompensasjon for idretten og frivilligheten anslås å utgjøre 600 millioner kroner i samme periode.

– Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten. Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding.

Alle må søke

Tiltakene skal ledes av Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– Vi har mange små og mellomstore arrangører som har fått avlysninger. Derfor forventer vi at mange kommer til å søke på disse midlene, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturråd.

Det legges opp til at arrangører må kunne dokumentere tapene de søker kompensasjon for. I søknaden må det legges ved budsjett for arrangementet, regnskap fra tidligere års sammenlignbare arrangementer, avtaler, intensjonsavtaler og annen relevant dokumentasjon. Søker bør også dokumentere at tapet ikke dekkes på annen måte, eksempelvis gjennom forsikring.

Kan komme mer

– Det tror jeg kommer til å gå helt fint, vi har tilsvarende retningslinjer i våre egne ordninger. Vi skal være helt sikre på at statlige midler brukes korrekt, så det tror jeg ikke vil bli så veldig krevende, sier kulturrådsdirektøren.

Offentlige virksomheter eller selskaper hvor hoveddelen av inntektene består av offentlig driftstilskudd, vil ikke bli omfattet av ordningen, heter det fra departementet.

Pengene skal i første omgang dekke perioden 5. mars til ut april i år. Departementet skriver i sin pressemelding at det kan komme mer penger hvis dagens situasjonen skulle vedvare.

– Dette er en god start, men jeg tror ikke vi har sett slutten av dette. Jeg tror ikke vi en gang har sett midten. Hvis forbudet mot å samles på store kulturarrangement skulle bli langvarig, vil det være behov for en utvidelse av ordningen, sier Danielsen.

Tiltakspakken kommer på toppen av at regjeringen ikke vil kreve tilbake allerede utbetalte tilskudd til kultur- og frivillighetsformål.