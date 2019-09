Lasse Thoresens omfattende nye verk Lyden av Arktis har alle forutsetninger for å bli en stor opplevelse. Tid, ressurser, reiser til Svalbard, et orkester i medvind, videosamarbeid, et brennhett tema.

Men stykket, som var årets åpningsverk på Ultimafestivalen, beveget seg i stor grad innenfor rammene av det som er forventet: Etterligninger av naturlyder, urfolk- og folkemusikkelementer, langsomt transformerende bilder av nordlige landskap på storskjerm, og apokalypseadvarsler.