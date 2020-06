Dette er de største korona-taperne i musikkbransjen: – Fullstendig paradoksal situasjon

Forbudet mot konserter har ført til store sår i musikkbransjen, viser ny BI-rapport. – De har tjent veldig lite penger. , sier forsker Audun Molde.

Jarle Bernhoft var blant de første som holdt konsert igjen etter at smittevernsrestriksjonene ble opphevet. Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Morten Schwencke journalist i Aftenposten

12. juni 2020 12:08 Sist oppdatert nå nettopp

Koronakrisen har truffet frilansere og selvstendig næringsdrivende i musikkbransjen særlig hardt. I gjennomsnitt oppgir de at over halvparten av inntektene for 2020 vil gå tapt.

Det kommer frem i den ferske rapporten Krise og kreativitet i musikkbransjen – koronapandemien 2020, fra BI Centre for Creative Industries.

– Musikkbransjen har på mange måter blomstret denne våren. På internett. Men samtidig har det vært full krise. Dette har vært en fullstendig paradoksal situasjon, sier Audun Molde, musikkviter og førstelektor på Høyskolen Kristiania.

Audun Molde er musikkviter og førstelektor på Høyskolen Kristiania. Caroline Roka

Han er en av forskerne bak rapporten som viser at bare 13 prosent har skapt nye inntekter under krisen. I sum har koronarestriksjonene ført til store sår i musikkbransjen. Live-arrangementer utgjør nemlig rundt 40 prosent av inntektene i bransjen. Musikkselskaper har i gjennomsnitt tapt 2,5 millioner, som utgjør godt over en tredjedel av inntektene.

– Mange oppgir at de har brukt denne ufrivillige pausen til å lære nye verktøy, satt opp Youtube-kanaler og livestrømming av konserter. Men de har tjent veldig lite penger.

Fakta Musikkbransjen under koronakrisen Frilansere og selvstendig næringsdrivende forventer i gjennomsnitt et inntektstap på over halvparten av de totale inntektene.

Musikkselskaper har realisert inntektstap på 2,5 millioner i 2020, noe som utgjør over en tredjedel av gjennsomsnittlig årsinntekt.

44 prosent av enkeltpersonene svarer at de har deltatt i live-strømming av musikk eller konserter.

62 prosent av frilanserne og selvstendige næringsdrivende har jobbet med musikk på måter som er nye og annerledes for dem, som følge av koronakrisen.

22 prosent av frilansere og selvstendig næringsdrivende svarer at nye aktiviteter i koronatiden har gitt dem inntekter, og 13 prosent av selskapene oppgir å ha fått inntekter på bakgrunn av nye typer oppdrag/initiativer. Rapporten Krise og kreativitet i musikkbransjen – koronapandemien 2020 er utgitt av BI Centre for Creative Industries 2020 og bestilt av Musikkindustriens næringsråd. Anne-Britt Gran, Linn-Birgit Kampen Kristensen, Audun Molde, Anja Nylund Hagen og Peter Booth har skrevet rapporten. Vis mer

Bruker Jahn Teigens bisettelse som eksempel

Rapporten innleder med å bruke Jahn Teigens bisettelse som bilde på hvor mangfoldig musikkbransjen er. Og videre hvor mange ulike type arbeidere som har tapt på forbudet mot arrangementer.

Musikerne synes best. Men også tekstforfattere, komponister, managere og lydteknikere må til for å skape et godt arrangement. Dagen etter bisettelsen innførte regjeringen forbudet mot arrangementer. Etter det har 84 prosent av frilansere og selvstendig næringsdrivende fått avlyst oppdrag.

«Folk kunne fortsatt lese bøker, se filmer og serier, spille videospill eller strømme musikk hjemme. Men de delene av kulturlivet som lever av å fysisk samle folk, ble brått stengt.» heter det i rapporten.

– Frykten er veldig reell

Regjeringen har sakte, men sikkert lettet på restriksjonene for arrangementer. Likevel gjør smittevernsbegrensninger det foreløpig vanskelig å tjene penger. Det er fortsatt usikker når ting kommer tilbake til normalen.

– Det som vil skape varige mén er nok all usikkerheten rundt hvordan den nye normalen vil være når restriksjonene oppheves helt. Det er særlig vanskelig for alle som jobber langsiktig, sier Molde.

25 prosent av respondentene oppgir at de frykter det blir umulig for dem å fortsette med musikk etter koronakrisen. 20 prosent av selskapene sier at de frykter konkurs.

– Den frykten er veldig reell. Det er usikkert om man står igjen med den samme infrastrukturen og kompetansen etter krisen, sier Molde.

Få benytter seg av offentlige tiltak

De som har en eller annen form for fast ansettelse har klart seg best under krisen. De har kunnet bli permittert på statens regning. Men et stort flertall av respondentene er frilansere eller selvstendig næringsdrivende. Disse har måttet belage seg på andre offentlige tiltak.

– Har de fått nok hjelp?

– Det korte svaret på det er nei, sier Molde.

De offentlige tiltakene blir i liten grad benyttet, viser undersøkelsen. De mest brukte tiltakene er utsettelse av forskuddsskatt og kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende, som 28 prosent har brukt.

«Frustrasjonen er også stor rundt mengden tiltak og tilgangen til god, oversiktlig og enkel informasjon om tiltakene som har kommet.» heter det i rapporten.

Aftenposten har tidligere omtalt at en del aktører i musikkbransjen føler seg oversett i tiltakspakkene.