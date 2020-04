Manuset til krimserien Agatha Christie: Den fjerde rytter er skrevet av Sarah Phelps. Hun har tidligere bearbeidet flere bøker av både Agatha Christie og Charles Dickens til TV-serier.

Denne gangen har hun gjort så store omskrivninger at hverken handlingen, persongalleriet eller figurenes personlighet er til å kjenne igjen. Merkevaren «Agatha Christie» er bevart i tittelen. Men når innholdet er så utvannet, er det fare for at Christie-fans ikke lenger vil synes det smaker som deres «cup of tea».