Synes du det er i overkant mange strømmetjenester å velge i om dagen? Vel, nå har du enda et tilbud, og det er ikke en hvilken som helst aktør som nå valser inn i markedet. Giganten Apple har lansert Apple TV+ som strømmetjeneste, og for å lokke deg inn i 59 kr mnd-abonnementet har de brukt noen hundre millioner kroner på serien The Morning Show.

Apples nye lokkedue handler om det knallharde livet på morgenkvisten i New York. Ikke blant havnearbeidere eller croissant-bakere, men i det glamorøse og nådeløse universet som er morgen-TV. Eller frokost-TV, som jeg synes er et for fint uttrykk til å la gå i glemmeboken.