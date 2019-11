Saken oppdateres.

– Det var definitivt pressen som fikk meg til å trekke meg den 8. januar. Det var over 3000 medieoppslag som gjorde at det ikke var mulig å stå i det lenger, sa Trond Giske på spørsmål om det var pressen som «felte ham» under mediekonferansen Svarte Natta i Tromsø fredag.