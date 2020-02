Torsdag formiddag ble de nominerte til Nordisk råds litteraturpris offentliggjort. Matias Faldbakken og Bjørn Esben Almaas er årets norske kandidater.

Matias Faldbakken er nominert for boken Vi er fem, mens Bjørn Esben Almaas er nominert for Den gode vennen. Begge bøkene er utgitt av Oktober forlag.

Vinneren avsløres 27. oktober 2020 under en prisseremoni i Reykjavik på Island. Prisen er på 350.000 danske kroner.

Fakta: Nordisk råds litteraturpris Nordisk råds litteraturpris er blitt utdelt siden 1962 og gis til et skjønnlitterært verk som er skrevet på ett av de nordiske språkene.

Det kan være en roman, et drama, en diktsamling, en novellesamling eller essaysamling som lever opp til høye litterære og kunstneriske krav.

Formålet med prisen er å øke interessen for nabolandenes litteratur og språk og det nordiske kulturfellesskapet.

Dan P. Neegaard

Oversatt til 15 språk

«Sjelden har jeg lest en ny, norsk bok som så til de grader lykkes med lekent å mane frem et univers fylt av komikk, alvor og eventyrlighet», skrev Aftenpostens anmelder om Matias Faldbakkens roman Vi er fem i oktober i fjor.

Matias Faldbakkens er billedkunstner og forfatter. Som kunstner har han blant annet representert Norge på Veneziabiennalen i 2005. Faldbakkens debuterte som forfatter under pseudonymet Abo Rasul i 2001 med The Cocka Hola Company: Skandinavisk misantropi.

Faldbakken har tidligere vært nominert til Brageprisen for romanen The Hills fra 2017. Vi er fem er hans femte roman. For denne mottok han P2-lytternes romanpris 2019. Bøkene hans er oversatt til over 15 språk.

Les Aftenpostens intervju med Matias Faldbakken: – Venstresiden tviholder på etikken og det sømmelige. De overskridende nå er på høyresiden.

Lene Sørøy Neverdal / Oktober

En innsiktsfull fortelling

– Det føles fantastisk flott å være nominert, sier Bjørn Esben Almaas til Aftenposten.

– Jeg ble veldig overrasket og synes det er helt sjukt overveldende. Rett og slett veldig gledelig, sier han videre.

Bjørn Esben Almaas debuterte i 2001 med den kritikerroste novellesamlingen Costa del Sol. Han har siden skrevet romanene Katzenjammer (2003) og Sov eller snakk om kjærlighet (2009).

Almaas har også laget kortfilm og skrevet filmmanus. Den gode vennen er Almaas' fjerde bok. Stavanger Aftenblads litteraturanmelder beskriver boken slik:

«Den gode vennen» er en innsiktsfull fortelling om en gutts fortvilelse, og et trist vitnesbyrd om den grunnleggende ensomheten som antagelig finnes i oss alle, om vi bare våger å kjenne etter.»

13 nominerte

Tilsammen er 13 verk og forfattere nominert til årets pris. Dette er de andre nominerte:

Danmark: Yahya Hassan og Hanne Højgaard Viemose.

Yahya Hassan og Hanne Højgaard Viemose. Finland: Monika Fagerholm og Juha Itkonen.

Monika Fagerholm og Juha Itkonen. Færøyene: Oddfríður Marni Rasmussen.

Oddfríður Marni Rasmussen. Island: Bergsveinn Birgisson og Fríða Ísberg.

Bergsveinn Birgisson og Fríða Ísberg. Det samiska språkområdet: Niillas Holmberg.

Niillas Holmberg. Sverige: Johan Jönson og Steve Sem-Sandberg.

Johan Jönson og Steve Sem-Sandberg. Åland: Mikaela Nyman.

I 2019 ble den danske 28-åringen Jonas Eika tildelt Nordisk råds litteraturpris for novellesamlingen Efter Solen. Han var den yngste vinneren av hovedprisen siden denne ble opprettet i 1962.

Samme år ble Kristin Roskifte tildelt Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris for barneboken Alle sammen teller.