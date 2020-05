Det er ikke alltid like stimulerende å lese biografien til unge filmregissører, men den 38-år gamle polakken Jan Komasa fremstår virkelig som en racer. Hele familien hans (mor, far og tre søsken) er drama-professorer, skuespillere, sangere, musikkprodusenter, TV-folk, komponister og kostymedesignere. Det er nesten så det skal godt gjøres å komme helskinnet fra det.

Komasas filmer blir sett av forbløffende mange i Polen. I tillegg vinner han gjeve priser og var nominert til Oscar for beste utenlandske film for Corpus Christi. Jeg kjenner på en liten skam over ikke å kjenne bedre til ham enn jeg gjør.