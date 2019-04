– Virkeligheten overgår fiksjonen i Nord-Korea. I starten var jeg redd ingen ville tro på historien min. Jeg møtte motstand og ble fortalt at «den må du lenger ut på landet med».

David «D.B.» John (53) sitter i det som snart er eks-nabolaget hans i London og forklarer tilblivelsen av Nordstjernen, som kommer på norsk i mai. John legger ikke skjul på at det er bokens internasjonale seiersgang som gir ham anledning til å oppgradere til noe mer fancy. For sikkerhets skyld er filmrettighetene solgt for lengst.