Disse kan vinne pris under årets Spellemann

Det er i år Julie Bergan og Tarjei Strøm som skal lede oss gjennom feiringen av det norske musikkåret.

Årets Spellemannpris er delt inn i to deler. Første del streames direkte på NRK nett-TV fra klokken 17.00 og ledes kun av Terje Strøm. Denne sendes på NRK1 etter at del to er sendt direkte på NRK1.

Andre del av prisutdelingen sendes direkte på NRK1 fra klokken 19.50.

Dette er de nominerte:

ELEKTRONIKA

Fakethias: «Attune»

Sex Judas feat. Ricky: «Go Down Judas»

Bjørn Torske: «Byen»

Smerz: «Have Fun»

INDIE/ALTERNATIV

Okay Kaya: «Both»

Thea Hjelmeland: «Kulla»

Boy Pablo: «Soy Pablo»

Fay Wildhagen: «Borders»

Dan P. Neegaard

JAZZ

Gurls: «Run boy, run»

Moskus: «Mirakler»

Atomic: «Pet Variations»

Hanna Paulsberg Concept + Magnus Broo: «Daughter Of The Sun»

Junge, Heiko / NTB scanpix

POPARTIST

Sigrid: «Raw EP»

Sondre Justad: «Ingenting i paradis»

Amanda Delara: «Running Deep + Soldiers»

Emilie Nicolas: «Tranquille Emile»

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

POPGRUPPE

Band of Gold: «Where’s The Magic»

Razika: «Sånn kjennes verden ut»

Lemaitre: «Lemaitre 2018»

Seeb: «Nice To Meet You»

ROCK

Oslo Ess: «Frie radikaler»

The Good The Bad And The Zugly: «Misanthropical House»

Årabrot: «Who Do You Love»

Turbonegro: «Rock’n’roll Machine»

URBAN

MARS: «MARS»

EMIR: «Mer av deg»

Lil Halima: «Lil Halima 2018»

Unge Beirut: «Hevnen er søt, men jeg tilgir deg»

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

ÅPEN KLASSE

Anja Garbarek: «The Road Is Just A Surface»

Geir Sundstøl: «Brødløs»

Harpreet Bansal: «Samaya»

Amgala Temple: «Invisible Airships»

ÅRETS LÅTSKRIVER

Stig Joar Haugen: «Midt Imellom Magisk Og Manisk»

Dagny Norvoll Sandvik: «Dagny Låtskriver 2018»

Ina Wroldsen: «Hex»

Thea Hjelmeland: «Kulla»

Bjørge, Stein

ÅRETS MUSIKKVIDEO

Aurora / regi: Kinga Burza: «Queendom»

Hkeem / regi: Thor Brenne: «Ghettoparasitt»

Sigrid / regi: AB/CD/CD: «Sucker Punch»

Sondre Justad / regi: Trond Kvig Andreassen: «Ikke som de andre»

ÅRETS PRODUSENT

Aksel Carlson: For blant annet Mars, Emilie Nicolas, Arif & Unge Ferrari

Fay Wildhagen: «Borders»

Kai Gundelach: «Baltus»

Kåre Christoffer Vestrheim: For blant annet Anja Garbarek, Emilie Nicolas, Håkon Kornstad, Batagraf

ÅRETS TEKSTFORFATTER

Eduardo Andersen: «La oss ta en idealist»

Lars Saabye Christensen: «Et stille sted»

Ina Wroldsen: «Hex»

Odd Nordstoga: «Kløyvd»

Braastad, Audun / NTB scanpix

ÅRETS ALBUM

Emilie Nicolas: «Tranquille Emilie»

Rotlaus: «På vei»

Sondre Justad: «Ingenting i paradis»

Unge Ferrari: «Midt Imellom Magisk Og Manisk»

ÅRETS GJENNOMBRUDD & GRAMOSTIPEND PÅ KR 250 000

Boy Pablo

Lise Davidsen

Kamelen

Rotlaus

Ruben

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

ÅRETS LÅT

Alan Walker feat. Tomine Harket, AU/RA: «Darkside»

Astrid S: «Emotion»

Ina Wroldsen: «Strongest»

K-391 feat. Alan Walker, Julie Bergan, Seungri: «Ignite»

Kygo, Miguel: «Remind Me To Forget»

Mads Hansen: «Sommerkroppen»

Ruben: «Walls»

Seeb, Dagny: «Drink About»

Sigrid: «Strangers»

Sondre Justad: «Ikke som de andre»

I tillegg deles det også ut priser i kategoriene barnemusikk, metall, viser, blues, country, folkemusikk/tradisjonsmusikk, klassisk, samtid og Tonos komponistpris.