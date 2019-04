«I Meg nær er de fleste karakterene fremmede for hverandre. Hovedpersonen, i teksten bare kalt Hun, har invitert en middelaldrende kvinne hjem til seg. De møttes tilfeldig på en kafé, men kommer hverandre raskt nær. Vi skjønner etter hvert at hovedpersonen trenger det fremmede blikket for å fungere.

Arne Lygre har skrevet frem et sjeldent rikt og åpent portrett av et menneske. Kjersti Botn Sandal gjør kanskje sitt livs viktigste rolle i Meg nær. Vi tror på hver eneste følelse, samtidig som vi ser at hun er en spiller. Hun instruerer sine nye, fremmede venner til et rollespill som på scenen er et herlig realistisk teater-i-teateret. Samtidig spiller hun dem alle opp mot hverandre. Om hovedpersonen er et offer for brutte familierelasjoner, eller rett og slett er hovedårsaken til at de blir brutt, er åpent for tolkning i Lygres tekst.»