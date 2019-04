– Her om dagen var det faktisk to unge kvinner som lot som om de kastet opp da de gikk forbi meg på gaten. Det var rett her borte, sier Fredrik Virtanen.

Det skjer ikke så ofte lenger at han blir gjenkjent eller truet. Noen kommer også bort og gir ham en klapp på skulderen. Men da det sto på som verst, fikk Virtanen råd av arbeidsgiverens sikkerhetsfolk om å ta en annen vei til jobb. Risikoen for at han skulle bli spyttet på av forbipasserende var størst, men det kom også drapstrusler.