For seks år siden kunne palestinernes president, Mahmoud Abbas, innvie sitt overdådige presidentpalass i byen Surda, nord for den palestinske hovedstaden, Ramallah. Den 4700 kvadratmeter store bygningen, som ifølge The Times of Israel skal ha kostet over 13 millioner amerikanske dollar, eller 100 millioner norske kroner, skulle være bolig for den palestinske presidenten.

I tillegg skulle komplekset ta imot statsoverhoder og diplomater fra hele verden som besøkte Palestina. Slik ble det aldri.