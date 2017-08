Jørn Lier Horst

Katharina-koden

Gyldendal

I Katharina-koden tar Horst oss rett med inn i klesskapet til etterforsker William Wisting. Her har pappeskene med saksmaterialet til den uløste saken om Katharina stått i 24 år – og nå nærmer årsdagen for Katharinas forsvinning seg. Forsvant hun av egen fri vilje? Er hun død og eventuelt begravet? Og hva betyr koden hun etterlot seg? Den inneholder tallrekker og noen streker som former et slags kryss. Vi kan vel røpe at det ikke er uløst sudoku som fikk Katharina til å forsvinne i ren frustrasjon.

At Jørn Lier Horst har knekt krimkoden, er et for lengst etablert faktum, med hele 12 romaner dedikert til politihelten William Wisting. Samtidig er barnekrimbøkene hans på bokhandlernes bestselgerlister (som serien om Detektivbyrå nr. 2). For et arbeidstempo og for et overskudd av ideer!

Dette er først og fremst et problem for politiet. Da Lier Horst forsvant inn i bøkenes verden, må de ha mistet en av sine mest arbeidsomme og oppfinnsomme etterforskere.

Mikke Mus-oppgaver for voksne

Det fine med Horst sine bøker (både de for voksne og barn) er at han faktisk gir oss lesere akkurat nok informasjon til at man kan komme godeste Wisting i forkjøpet med å løse gåten, uten at han noen gang tyr til kunstige knep eller groteske overraskelser. Han plasserer ut rekvisitter, skumle naboer, våte katter og tidsriktige krimpodcastere med stø og sikker hånd.

Det er som en Mikke Mus-oppgave for voksne, passe vanskelig. Alle skal med!

Som gammel etterforsker er Horst en kløpper til å bygge troverdige og spennende kriminalgåter, solid snekret, uten nødvendig ornamentering eller utsmykning. Han får det til å virke såre enkelt. Svakheten er at språket hans, rent stilistisk, også kan bli litt flatt, og at hans hang til å forklare alt det politifaglige til tider smitter over på språket ellers. Som når Wistings journalistdatter stryker håret bak øret: «Mens hun leste, strøk hun det bak øret, for at det ikke skulle være i veien.»

Mer yoghurt enn blod og kroppsvæsker

Katharina-koden blir likevel aldri kjedelig, tvert imot. Horst skrur opp varmen og tempoet gradvis. Når Wisting drar på hyttetur med Katharinas mann, får vi også lyst til å sette en stol foran døren for å ikke bli overrasket. Hytte-noir. Han er virkelig god på «stumme menn på fisketur»-dialoger, fritt for macho-pjatt. Stakkars menn!

Etterforsker Wisting er så sympatisk og trygg og god, at vi som lesere kunne blitt med ham en tur på Ikea, hvis det hadde vært nødvendig for historien. Eller booke ham som barnevakt. Stort pluss i margen som myk bestefar får han også. Vi får inderlige håpe at en Wisting-aktig etterforsker følger i våre fotspor hvis det en dag var vi som forsvant og ikke en alkoholdunstende etterforsker av den gamle skolen.

Denne anmelderen liker også at det drypper mer yoghurt, enn blod og kroppsvæsker. Selv når det dukker opp lik, så ser vi dem på respektfull avstand – som avisfotografen i boken sier det:

«Vi kommer ikke til å publisere levende bilder av levningene, så det er ikke vits for meg å bli her lenger.» Men vi kommer gjerne tilbake til neste bok.