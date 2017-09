Anne Bitsch: Sterkt og brutalt om den tapte barndom

Anne Bitsch

Går du nå, er du ikke lenger min datter

Spartacus forlag, 2017

Anne Bitsch har bursdag. Hun er i sin mors begravelse. Er inne i kapellet, ved den åpne kisten.

««Jeg vet du gjorde så bra du kunne.» Stemmen knekker. «Men det va´kke bra nok».»

Det er en sterk og brutal, men usentimental historie Anne Bitsch forteller i boken Går du nå, er du ikke lenger min datter. Det er fortellingen om hennes eget liv, «et portrett av mamma og meg». Om hvordan hun vokste opp i et hjem med full omsorgssvikt, med en alkoholisert, psykisk syk og etter hvert voldelig mor, som bryter datteren ned, samtidig som hun med alle midler prøver å opprettholde den vellykkede middelklassefasaden. Barnet står alene. Selv faren kan hun til sin store skrekk ikke stole på.

Jeg merker at når jeg skriver hjem får lyst til å sette anførselstegn rundt det ordet. For når man leser boken føles det slik. Dette barnet hadde ikke et hjem, hun hadde et «hjem».

En detektiv i egen misère

Det begynner å bli ti år siden Åsa Linderborg med sin Meg eier ingen beskrev oppveksten med en kjærlig, men alkoholisert og nedbrutt arbeiderklassepappa. Her er det den danske middelklassen vi møter. I likhet med sin svenske kollega blir den unge Anne en veldig «flink pike» og en «fighter» – eller såkalt «jegersoldatbarn», som er et dansk uttrykk, lik vårt «løvetannbarn». En som klarer seg bra, mot alle odds.

«Inni meg var det vondt å være» skriver Bitsch om seg selv som ungdom, og de psykiske sårene tar hun med seg inn i voksenlivet. Syv år etter morens begravelse, reiser hun tilbake til Danmark og alt som ikke holdt henne der, som en slags detektiv i sin egen misère.

Hun møter morens tidligere kolleger, naboer, familie, lærere, venninner og andre. Det blir ubehagelig, for ingen sier «unnskyld». Sømløst fletter hun sammen fortid og nåtid, slik sett er boken også et portrett av en generasjon unge dansker på 60-70-tallet, som engasjerte seg politisk, levde ut nye tanker om fri kjærlighet – og lot barna gå for vin og billig bajer. Alt skulle være «knehøy karse» (kult og gøy). Berøringsangsten var skyhøy, og er det fortsatt i samfunnet, er budskapet til Bitsch.

Sann, men subjekt

I dag er Anne Bitsch en respektert samfunnsdebattant og forsker, og forskeren er definitivt med henne på tur til Danmark. Hun skriver gnistrende godt.

Kildearbeidet er grundig, med mange skriftlige kilder. De var alle flittige brevskrivere i familien, og dagboknotatene til den unge Anne Bitsch blir også brukt i utdrag i teksten. Hun understreker at boken er sann, men subjektiv, og redegjør grundig for sine etiske vurderinger og valg knyttet til omtale av levende og døde. De fleste har fått nye navn, slik Anne selv byttet ut navnet Agnes for navnet Anne, da hun ble utsatt for det som må være det verste som kan skje en ung jente – bli utsatt for seksuelle overgrep av sin egen far.

Jeg synes Anne Bitsch lykkes hundre prosent med sin samfunnskritikk og bokens målsetting, som er å sette i gang en tankeprosess hos leseren. Få leseren til å spørre seg selv hvordan hun eller han kan bli bedre til å både se og hjelpe barn og ungdom som har det vondt. For de er der, rett under nesen på oss, selv om de kanskje er fryktelig flinke piker eller veldig bråkete gutter. Så får det heller bli litt ubehagelig.