Listhaugs rådgiver: – Det mye bråk rundt turen til Rinkeby. Da ville vi få frem hva som egentlig var poenget.

Sylvi Listhaugs profilerte rådgiver Espen Teigen er klar på at de sosiale mediene ikke har tatt fullstendig over for de etablerte i denne valgkampen heller – selv om de spiller en større rolle nå enn noen gang.

– Det handler ikke om å unngå et journalistisk filter, men om at du får styre budskapet helt selv. For eksempel ble det mye bråk rundt turen til Rinkeby. Da ville vi få frem hva som egentlig var poenget. De innleggene på sosiale medier nådde to millioner unike brukere. Det har en effekt, sier Teigen.

Bare Solberg og Støre omtales mer

Innvandrings- og integreringsminister Listhaug er den tredje mest omtalte politikeren i både tradisjonelle og sosiale medier i Norge siden starten av juli.

Tall fra Retriever viser at det kun er statsminister Erna Solberg (H) og Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre som omtales mer.

– Vi prioriterer fortsatt de tradisjonelle mediene. Men vi må få ut budskapet vårt uavhengig av medienes dagsorden eller publiseringsplan. I sosiale medier kan vi selv sette dagsorden, blant annet gjennom direktesendinger på Facebook der publikum får stille spørsmål, sier Teigen.

Listhaug er blitt nevnt nesten 4500 ganger i tradisjonelle medier siden 3. juli. I samme periode er hun blitt nevnt 11.000 ganger i sosiale medier. I forrige uke, da nevnte besøk til Rinkeby fant sted, ble Listhaug nevnt over 1200 ganger i norske medier. Samme uke ble hun nevnt over 5000 ganger i sosiale medier.

– Vanlige folk følger ikke med på alt. Det er uoversiktlig, og derfor blir sosiale medier viktige. Der kan vi få frem hva vi egentlig står for, sier Teigen.

Lykkes med blogginnlegg

Listhaug har 137.000 følgere på Facebook, og 15–20 prosent av disse engasjerer seg i innleggene.

Tall fra Storyboard viser at VGs sak om at justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) vil stanse trygd til etterlyste kriminelle foreløpig er den som har engasjert mest i sosiale medier i september. På plassen bak følger TV 2s sak om samme tema.

Nummer tre er VGs sak om at Støre nekter å møte Listhaug til debatt. Nummer fire er et innlegg som Listhaug la ut på sin blogg mandag, der hun skriver om Arbeiderpartiets valgkamp.

Teigen og Listhaug bruker mye tid på å nå ut i både tradisjonelle og sosiale medier i valgkampen.

– Det krever mye av meg og Sylvi, og store deler av tiden min går med på sosiale medier. I denne valgkampen sover jeg 5–6 timer. Resten av døgnet jobber jeg. Så jeg gleder meg til det er over, sier Teigen, som selv stiller til valg for Frp i Nord-Trøndelag.