Onsdag meldte Oslo overgang til DAB. Men denne gjengen gir ikke opp kampen for FM-radio.

Med slukkingen av FM-senderne onsdag ble hver tredje nordmann berørt av overgangen til DAB. Samtidig hadde i underkant av 20 menn, et par kvinner og en baby samlet seg på utsiden av radiotårnet for å markere sin motstand mot det som foregikk på innsiden.

Utstyrt med banner, flagg på halv stang, gamle radioapparater, pulverkaffe og sørgemusikk var Bjørn Authén fra Bærum blant dem som møtte opp.

– Vi går ikke til skyttergravene for å skyte ned DAB. Det vi ønsker, er å beholde FM. Men det greier vi ikke. Som riksradio er FM-båndet så godt som dødt nå, sier Authén.

Han er én av fire administratorer for Facebook-gruppen Nei til tvangsinnføring av DAB! Onsdag ettermiddag talte gruppen 3260 medlemmer.

Vil ha DAB-granskning

Siden kampen mot DAB er tapt, har aksjonsgruppen satt seg som mål å få kartlagt alt rundt prosessen frem mot vedtaket fra 2011 om å slukke FM-nettet. I august ba de Riksrevisjonen se på saken.

– Vi tar til orde for en granskning. Det handler om hvorvidt demokratiet er tilsidesatt i denne saken. Som samfunnsengasjerte borgere kan vi ikke stå og se på at en sånn prosess glir forbi i stillhet, og i tillegg betraktes som vellykket av dem som gjennomfører den, sier Authén.

– Jeg tåler DAB, men vil ikke slippe FM. Først og fremst handler det om beredskap, sier Bjørn G. Johannesen fra Ulvøya, som i 2011 startet nettaksjonen Ja til FM-radio.

Rolf Øhman

Mistet NRK på hytta

Thor Denstad fra Bærum har hytte i Indre Helgeland, som var det første områdene der FM-nettet ble slukket i januar.

– Da mistet vi radioen på hytta. Det var som om NRK hadde forlatt Utkant-Norge. En stund fikk vi bare inn de kommersielle kanalene, sier han.

Aksjonistene mener DAB er tvangsinnført. Authén viser blant annet til en undersøkelse som Dagbladet gjennomførte i sommer. Den viste at 60 prosent ikke er fornøyde med DAB.

– Den jevne borger er ikke blitt spurt om de ønsker dette radioskiftet. Det er i stedet særinteressene til en liten gruppe som har fått har fått avgjøre, sier Authén.

Rolf Øhman

– Godt diskutert prosess

Daglig leder i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark, ledet markeringen inne i Tryvannstårnet onsdag. Han er ikke enig i at prosessen frem mot skiftet har vært lukket.

– Overgangen har vært heftig debattert i 10–20 år. Blant de riksdekkende radiokanalene har det vært bred enighet om behovet for digitalradio, og myndighetene har satt krav til aktørene. Prosessen har vært godt diskutert og belyst fra mange sider, sier Torvmark.

Han snakket ikke med demonstrantene på Tryvann onsdag, men har møtt dem tidligere i forbindelse med Digitalradio Norges informasjonsturné.

– Generelt vil jeg si at omleggingen er en stor endring som krever mye av publikum. Noen mener det er feil. Det må vi leve med, sier Torvmark.

Av daglige radiolyttere i Norge hører nå 82 prosent på en eller flere digitale radioplattformer daglig. 18 prosent av lytterne hører kun på FM.

Rolf Øhman

Flere kanaler med DAB

– Radiodigitalisieringen har vært en åpen prosess som har pågått i over 20 år. I denne perioden har det vært ni kulturministre, fire stortingsmeldinger og flere behandlinger i Stortinget. Alle motforestillinger har vært på bordet mange ganger, sier Øyvind Vasaasen, som er ansvarlig for overgangen til DAB i NRK.

Vasaasen har tidligere møtt representanter for aksjonistene, og han er godt kjent med deres synspunkter. Han har forståelse for at overgangen har vært vanskelig å håndtere for enkelte.

– Vi er takknemlige for alt publikum gjør for at vi skal få til dette, som å kjøpe nye radioer. Vi lytter og svarer på alle spørsmål, sier Vasaasen, som er veldig fornøyd med at digitaliseringen gjennomføres som planlagt.

– Det betyr at vi får flere kanaler på luften, og at hele landet kan få det samme radiotilbudet fra NRK. Det er viktig at vi kan skreddersy kanaler til ulike grupper, og dermed oppfylle allmennkringkasteroppdraget vårt på en langt bedre måte enn med FM, sier han.