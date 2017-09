1 2 3 4 5 6 The Confession Tapes

De seneste årene har det vokst frem en ny nisje i true crime-markedet: den falske tilståelsen. Suksesserien Making a Murderer var bygget rundt Brendan Dasseys tilståelse, og Kevin-saken er et grotesk eksempel på hvor galt politiet kan trå når de stormer inn i tilståelseståke.

Netflix har vært avsender for mange av disse kvalitetsdokumentarene, og tar nå sjangeren videre: The Confession Tapes handler kun om påstått falske tilståelser fremskaffet av amerikansk politi.

Dømt av tilståelser

Vi møter blant annet moren som dømmes for å ha satt fyr på sin egen datters soverom (Trial By Fire), den lokale guttegjengen som skal ha drept en dame i et smug (8th and H) i Washington D.C. og den deprimerte faren som etter hvert tror han har drept familien sin (A Public Apology).

Felles for alle er at de først nekter, før de via et utvalg insisterende avhørsmetoder blir dømt av tilståelser.

Se traileren til Netflix-serien:

Som en ekspert sier midtveis i serien: for en utenforstående er det umulig å forstå at noen kan tilstå noe de ikke har gjort, slikt gjør man da ikke? På slutten av dobbeltepisoden True East sier da også dommeren irritert at det er arrogant å hevde uskyld når det finnes et videoopptak med tilståelse.

I rettsvesenet har det lenge vært liten aksept for at tilståelser kan være falske, og det viktigste The Confession Tapes bidrar med er å sette søkelys på at under manipulasjon, stress og isolasjon kan uskyldige mennesker tilstå de drøyeste ting.

Inn med Mr. Big

Det beste eksempelet her er kompisene Atif og Sebastian, som raskt kommer i politiets søkelys når Atifs familie blir brutalt drept. Kompisene har alibi, men politiet synes det er litt for perfekt. Blant annet har de sett The Lion King på kino, en film de så tre uker tidligere, og de to tenåringene bestilte salat og rødvin på en restaurant.

Netflix

Sammen med noen andre indisier er dét mistenkelig nok til at politiet finner frem den canadiske etterretningsmetoden Mr. Big. Med Mr. Big agerer en undercoverpoliti som storspiller i krimundergrunnen. Vedkommende nærmer seg den mistenkte for å få vedkommende til å glippe ut en tilståelse.

I tilfellet Sebastian Burns fabrikkerer undercoveragenten papirer om Sebastians DNA-test, og tilbyr seg å bruke nettverket sitt for å tukle med politiets «beviser». Da må Sebastian først fortelle Mr. Big hva som egentlig skjedde da de drepte Atifs familie.

Metoden er forbudt i USA, men siden Atif og Sebastian var canadiske statsborgere synes den lokale dommeren det var innenfor å bruke den. Videoopptakene viser hvor manipulerende metoden er, og gjør de to første episodene til seriens klare høydepunkt.

Rykk tilbake til start

The Confession Tapes er god når politiet får brette ut, eller de dømtes fagfolk blir lett konfrontert, for uskyldsspørsmålet er aldri sort/hvitt. Serien drysser nok tvil at den fremstår upartisk, men dens svakhet er at den aldri går langt bak avhørene, rettssakene og tekstplakatene om hvor de dømte befinner seg i dag (stort sett fengsel).

Hver episode oppleves som å rykke tilbake til start, og behovet for å vite mer om politiet og deres metoder melder seg. Hvem foreslo å belønne alle som pratet med politiet i 8th and H-saken med 35 dollar? Hvordan utviklet canadisk politi Mr. Big-metoden, og hvorfor ble den forbudt i USA?

Forhåpentligvis blir dette utgangspunktet for en ny sesong av The Confession Tapes, for her er det kun de to første episodene som står igjen som essensiell titting.