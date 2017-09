En sterk, introvert triumf for Susanne Sundfør

1 2 3 4 5 6 Susanne Sundfør

Noen uker er gått siden Susanne Sundfør slapp sitt sterkeste album til dato, Music For People In Trouble, og innholdet der nekter å slippe taket. «Skremmende vakkert» skrev jeg i min anmeldelse den gangen, og nå kunne jeg enkelt gjenbrukt tittelen om konserten Sundfør med sitt faste band holdt i Oslo Konserthus mandag kveld.

For det nye albumet var alt de spilte, fra start til mål, gjennom den ene timen konserten varte. Skjønt konsert, dette var hakket mer enn bare det.

En 100 prosent introvert og ordløs gjeng godt gjemt inne i svarte hettejakker spilte sin musikk i dunkelt lys, støttet av stort sett abstrakte filmsnutter vist på et gjennomsiktig lerret foran på scenen. Det hele beveget seg sakte, men inntrengende sikkert fra vanlig konsert til en slags installasjon. Kall det gjerne kunst.

En alvorlig aften

Man kan ikke si annet enn at musikken kledde det passe avanserte formatet på scenen, i alle fall i de åtte første av tilsammen ti låter. For Music For People In Trouble er som tittelen tydelig forteller et album som preges av alvor.

Av klodens generelle elendighet, både politisk og klimamessig, kombinert med langt nærere og mer personlige utfordringer hos historiefortelleren. Det går fra droner og oljeutvinning til kjærlighetstrøbbel, og fra låttitler som «The sound of war» til «No one believes in love anymore».

Morten Uglum

Da er det vel absolutt naturlig å ikle seg «The Road»-aktige hettegensere og trekke innover i musikken. La tekstene og det ofte enkle, men likevel avanserte lydbildet gjøre jobben alene. Konseptet glapp litt taket i de to siste låtene, som rett og slett ikke fremstår like sterke som resten av det nye materialet, men det skygget likevel ikke over en flott aften. Sa jeg skremmende vakkert?

Trenger sakte, sikkert inn i kroppen

De ti nye låtene er bygd opp rundt piano, akustisk gitar, orgel og Susanne Sundførs fantastiske stemme. En stemme som selvfølgelig lå ypperlig helt i front, slik at man aldri mistet de sentrale tekstene.

Samtidig skjedde det mye annet musikalsk rundt Sundfør, til tider mer enn på selve albumet. Folk, pop, elektronika, jazz, alt gikk i miksen, fra den spartanske folkpopen i «Reincarnation» til det dronende lydbildet i andre del av «The sound of war».

Og uten å vite det sikkert, virket det nesten som om en del av låtene ble spilt hakket saktere enn på albumet, som for å trenge sikkert inn i kroppen. Det var kanskje bare en følelse, men i så fall en veldig god en.

Skal ut på norgesturné

Susanne Sundfør skal nå spille denne konseptkonserten i de største byene i Norge, før hun tar en runde i Europa og USA. Der skal hun etter hva ryktene sier blande det nye med låtene fra sitt langt mer popete og uptempo forgjengeralbum Ten Love Songs.

En ny utfordring, med et låtmateriale som musikalsk ligger svært langt fra hverandre, men det er all grunn til å tro at landets kanskje fremste musiker akkurat nå ikke vil ha trøbbel med å fikse det.

Susanne Sundfør spiller i Bergen tirsdag, Stavanger onsdag, Kristiansand fredag og Trondheim lørdag.