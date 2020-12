Leif Ove Andsnes inntar kinoene med et helt orkester i januar

Festspillene i Bergen står bak når Leif Ove Andsnes og Oslo-Filharmonien i januar rykker inn på norske kinoer.

Leif Ove Andsnes og Oslo-Filharmonien inntar norske kinolerret i januar. Foto: Festspillene i Bergen / Handout

Såkalt eventkino er det økende interesse for i Norge. Dette ifølge Live Kino, som distribuerer opptak og direktesendinger av opera, ballett og konsert så vel som dokumentarer.

Festspillene i Bergen har ifølge sin pressemelding lenge siktet mot å få en konsert vist på det store lerretet. Valget falt på den kritikerroste avslutningskonserten i koronaåret – der festivalen i normalutgave ble avlyst, og i stedet gikk digitalt med 60 programposter. Hittil har programmet hatt over en million påbegynte strømminger fra 122 land.

Kunsten ut til folket

Andsnes og Oslo-Filharmonien spilte Mozart, og nå blir dette å se og høre på norske kinoer i tiden 14. til 21. januar neste år.

– Festspillenes formål er å presentere kunstopplevelser for så mange som mulig, og vi er spente og glade for å kunne ta i bruk kinosalen som arena, sier festspilldirektør Anders Beyer.

Andsnes synes det er ekstra hyggelig at konserten får nytt liv på kinolerretene, etter at den var et lyspunkt i en stille tid.

– Etter koronavåren med avlysning på avlysning, var det herlig å kunne spille på Festspillene i Bergen i mai.