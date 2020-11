Aftenposten styrker dekningen av Oslo

Mandag lanserer Amedia sin lokalavis for Oslo. Aftenposten styrker samtidig sin Oslo-satsing for å møte konkurrenten.

Aftenposten styrker sin Oslo-satsing. Politikken i bystyret blir et av områdene som skal dekkes. Foto: Hans O. Torgersen

Forrige uke kom nyheten om at Amedia kommer med en digital avis for Oslo 30. november.

Fredag formiddag ble det kjent at Aftenposten svarer på dette ved å forsterke sin Oslo-satsing ytterligere. Hovedstadsavisen skal bruke 20–25 millioner kroner på å styrke sin posisjon i Oslo.

– En god del av satsingen kommer i form av stillinger som vi lyser ut nå, sier Trine Eilertsen, sjefredaktør i Aftenposten.

Klokken 09.30 fredag fikk ansatte i Aftenposten nyheten om Oslo-satsingen. Der la hun ikke skjul på at planer for mer Oslo-journalistikk ble fremskyndet etter at Amedias planer ble kjent. Eilertsen vil foreløpig ikke røpe hvor mange nye ansatte avisen får.

Amedia har varslet at deres avis vil ha 35 redaksjonelle medarbeidere.

Sjefredaktør Trine Eilertsen kunne fredag formiddag fortelle sine medarbeidere om den nye Oslo-satsingen. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Aftenposten hadde frem til 2013 en egen lokalavis for Oslo som kom ut på ettermiddagen. Oslo-nyhetene ble tatt med i morgenavisen da Aften gikk inn.

– Aftenposten har en sterk posisjon i Oslo og skal styrke den nå. Vi skal ikke lage et eget produkt i første fase, men skal teste ulike modeller for å sikre at vår journalistikk om Oslo når de rette folkene, sier Eilertsen.

Politikk, krim og byutvikling

Hun røper at nå vil leserne i Aftenposten få mer Oslo-politikk, byutvikling, krim, integrering og meningsstoff i avisen.

– Leserne i Oslo fortjener mer journalistikk om byen de bor i. Det er en by med alle storbyens utfordringer og fordeler. Nå skal vi skrive mer om disse, sier Eilertsen etter møtet.

Innbyggerne i hovedstadens 15 bydeler vil også merke at det blir mer relevant nyhetsstoff for dem.

– Vi skal teste journalistikk på bydelsnivå.

Satte opp farten i forrige uke

Allerede fra fredag vil leserne merke at det mer Oslo-nyheter på Aftenpostens plattformer.

– Det blir mer Oslo-journalistikk fra i dag. Og så blir den trappet opp gradvis, sier sjefredaktøren.

– Måtte det en konkurrent til for å satse mer på nyheter fra Oslo?

– Vi har jobbet med dette i år. Det er klart at da Amedia kom nå, så måtte vi gjøre det raskere. Sånn sett er det konkurransen som har fått oss til å sette opp farten, svarer Eilertsen.

Hun har flere ganger sagt at Aftenposten kommer til å ta Amedias satsing på alvor. Aftenposten er eid av Norges største mediekonsern, Schibsted. Amedia er Norges nest største mediekonsern.

– Blir Oslo-sakene lagt bak mur, eller blir de fleste gratis for leserne?

– I dag har vi veldig mye journalistikk bak mur. Vi vil teste flere modeller og priser for å se hva som fungerer best.