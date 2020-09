Lido: Blass kjærlighet i skarp produksjon

Lido er tilbake etter åtte års dvale og sliter med å vekke de store følelsene.

Da Kanye West slapp albumet The Life of Pablo, remikset Lido, eller Peder Losnegård, hele verket og kalte det Life of Peder. Remiksen viste Lidos kreative talenter på sitt beste.

Han kokte det hele ned til åtte minutter og lekte med samples, stemmebruk og produksjon. Et av høydepunktene var den nye versjonen av «I Love Kanye» som ble forvandlet fra spoken word til en mer funky låt.