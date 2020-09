Kringkastingsrådet skal behandle Sian-klager

I alt 35 klager på NRKs Sian-debatt skal behandles når Kringkastingsrådet møtes torsdag.

Leder for den islamfiendtlige organisasjonen, Lars Thorsen, ble intervjuet av Fredrik Solvang på NRKs Debatten 3. september i kjølvannet av flere Sian-demonstrasjoner og voldelige sammenstøt med motdemonstranter.

Det førte til et ras av klager mot programmet. Klagerne er kritiske både til at Thorsen ble invitert, og til spørsmålene til Solvang.

På direkten navnga Thorsen flere muslimer han mener bør deporteres fra Norge.

Blant klagerne er religionshistoriker og prosjektleder ved Norsk senter for menneskerettigheter, Lena Larsen, som er gift med forstander Basim Ghozlan i Det islamske forbundet.

– Min manns og mitt navn ble trukket fram uten at vi var blitt konsultert, hadde vært til stede eller kunne forsvare oss. Vårt navn ble brukt for å få fram et poeng i denne konkrete sammenhengen, men det blir opplevd som å bli misbrukt, skriver Larsen i klagen.

– Det var svært tungt å høre at mannen min burde deporteres til der han kom fra, og at jeg burde deporteres med ham. Jeg opplever dette som truende og må si at jeg som privatperson reagerer sterkt på en slik ytring fra NRK i beste sendetid, skriver hun videre.