Barnefilmene kan redde kinohøsten

Den nye Knutsen & Ludvigsen-filmen har ennå ikke hatt ordinær premiere, men er allerede sett av over 16.000 og ligger på 3. plass over mest sette filmer de to siste helgene.

Nå nettopp

– Fantastisk gøy, helt utrolig, sier Øystein Dolmen, den «ekte» Knutsen og manusforfatter av Knutsen & Ludvigsen 2 – Det Store Dyret.

– Jeg er veldig glad på alles vegne, ikke minst når jeg hører i korridorene at det er sjansespill å lansere en film nå i koronatider, sier Dolmen.