Gamle countrytakter blir som nye hos Malin Pettersen

Det er mye nordicansk vellyd på artistens nye album.

Malin Pettersen plasserte seg for alvor på kartet da hun slapp Alonesome for et år siden. Den nære, akustiske EP-en ble en suksess i både inn- og utland. Den føyde seg også pent inn i en ny bølge av norsk musikk. Plutselig hørte alle på americana. Eller «nordicana», da.

Pettersen er allerede tilbake, nå med fullt band. Med Wildhorse befester hun sin posisjon som en av de fremste representantene for sjangeren.