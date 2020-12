Forfatter John le Carré er død

Han ble 89 år gammel.

John le Carré fotografert i sitt hjem i London i 2008. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

13. des. 2020 23:18 Sist oppdatert nå nettopp

Den britiske forfatteren John Le Carre, født i 1931, er død. Han ble 89 år gammel. Det opplyser hans agent til Sky News. Han gikk bort etter kort tids sykeleie, og dødsfallet skyldes ikke korona.

Forfatteren, som ga ut sin første roman i 1961, het egentlig David Cornwell. Men han brukte hele karrieren sitt kunstnernavn.

Han ble verdensberømt for sine spionromaner allerede på 60- og 70-tallet. Blant hans mest kjente romaner er The Spy Who Came In from the Cold (norsk tittel: Spionen som kom inn fra kulden) fra 1963 og Tinker Tailor Solider Spy (Norsk tittel: Muldvarpen) fra1974.

Han arbeidet i britisk etteretning på 1950- og tidlig på 60-tallet, men ble forfatter på heltid etter suksessutgivelsen i 1963. Den ble en internasjonal bestselger.

Totalt ble det 25 spionromaner. Flere av dem var i større eller mindre grad inspirert av erfaringer fra hans eget liv.

Hele ti av romanene omhandler den fiktive agenten George Smiley, som ble introdusert allerede i hans første roman i 1963. Den siste av bøkene om Smiley kom i 2017: A Legacy of Spies (Norsk tittel: Spionenes arv).

En rekke av bøkene hans er blitt filmatisert.