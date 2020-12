New York Times erkjenner podkast-tabbe

Storavisen The New York Times innrømmer at en prisvinnende podkast ikke holder «redaksjonell standard». En sentral kilde diktet opp historier som ble gjengitt.

Storavisen The New York Times måtte fredag erkjenne at en podkast som ble lagt av en betrodd og erfaren korrespondent, bygde på oppdiktede historier. Foto: AP / NTB

NTB-AFP

18. des. 2020 19:11 Sist oppdatert nå nettopp

I podkasten «Caliphate» (kalifat) hevder den canadisk statsborgeren Shehroze Chaudry, programmets nøkkelfigur, at han i 2016 dro til Syria og personlig utførte to henrettelser for IS. Han skal også ha vært vitne til andre brutale overgrep.

Podkasten førte til kraftige reaksjoner i det canadiske parlamentet, der konservative opposisjonspolitikere uttrykte raseri og frustrasjon over at Chaudry levde som en fri mann i Ontario etter å ha fortalt om henrettelsene.

Nom de guerre

I podkasten, som i 2018 vant TV- og radioprisen Peabody, sier Chaudry at han som medlem av IS tok soldatnavnet Abu Huzayfah.

Fredag måtte avisens sjefredaktør Dean Baquet innrømme at denne personen sannsynligvis var en bedrager som fant på det meste, om ikke alt, han fortalte til New York Times.

Avisen innledet i 2018 en gransking av programmene etter at canadiske myndigheter beskyldte Chaudry for å stå bak en bløff.

Sjefredaktør Baquet betegnet det som en «institusjonell glipp» i avisen at den redaksjonelle ledelsen, inkludert ham selv, ikke hadde gått påstandene nøyere etter i sømmene.

Ble lurt

Historien til Chaudry ble brakt videre av den meritterte New York Times-korrespondenten Rukmini Callimachi i en podkast-serie på tolv episoder. Callimachi har skrevet mye om IS, men hun stolte for mye på oppdiktede og overdrevne historier i denne serien, medgir sjefredaktøren.

Podkasten blir ikke tatt av luften, men får et tillegg som forklarer det avisen har avdekket. Callimachi blir fjernet fra feltet og satt til andre oppgaver. «Caliphate» ble sett på som banebrytende på en ny og inntektsbringende plattform for avisen og var i 2018 en av de mest oppsøkte på Apples podkastliste.

Men de røde varselflaggene var aldri langt unna. Allerede i 2017 fortalte Chaudry til den canadiske kringkastingsstasjonen CBC at han uriktig hadde sagt til New York Times at han hadde deltatt i overgrep.