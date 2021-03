Meghan Markle anklager det britiske kongehuset for å spre løgner

Meghan Markle anklager det britiske kongehuset for å fremme løgnaktige påstander om henne og prins Harry.

Meghan beskylder det britiske kongehuset for å spre løgner om henne i det kommende TV-intervjuet hun og prins Harry har gjort med Oprah Winfrey. Foto: Joe Pugliese/Harpo Productions via AP / NTB

– Jeg skjønner ikke hvordan de kan forvente at vi bare skal være stille, om det er slik at kongehuset spiller en aktiv rolle i å fremme løgner om oss, sier hun i et klipp fra et kommende intervju med Oprah Winfrey.

Klippet kom ut like etter at Buckingham Palace kunngjorde at de undersøker anklager om at Meghan mobbet ansatte ved kongepalasset da hun var i Storbritannia. Megan omtaler anklagene som et karakterdrap og et forsøk på å fremme et «fullstendig usant narrativ».