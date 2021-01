Ny rapport: En liten gruppe lavt utdannede menn dominerer opphetede nettdebatter

– Mye av aggresjonen skyldes en følelse av å ikke bli hørt, sier Marjan Nadim. Hun har forsket på norske nettdebatter. Funnene samsvarer med erfaringene til MDG-politiker Shoaib Sultan.

– Nettdebattene handler ofte om å ta mannen i stedet for ballen, sier Shoaib Sultan, politiker for Miljøpartiet de Grønne i Oslo. Foto: Jan Tomas Espedal

Nå nettopp

Er du på Facebook, Twitter eller Instagram, har du garantert vært vitne til det.

Det starter med at noen kommer med en påstand, et argument eller en følelsesladd utblåsning. Gjerne i caps lock og med flere uttroppstegn. Om for eksempel innvandring, klima eller transpersoners rettigheter. Andre hiver seg på. Forteller den andre hvor feil de tar. Eller hvor feil den andre er. Den som tøffer seg mest, får ofte flest likerklikk.