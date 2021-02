Danske «Et glass til» er nominert til Golden Globe

Den danske spillefilmen «Druk», på norsk «Et glass til», er nominert til Golden Globe i kategorien beste fremmedspråklige film.

Den danske filmen «Druk», på norsk «Et glass til» er nominert til Golden Globe i kategorien for beste utenlandske film. Mads Mikkelsen er blant dem som spiller i filmen. Foto: Arthur Mola / Invision / AP / NTB

NTB

11 minutter siden

Mads Mikkelsen er blant dem som spiller i filmen, som er regissert av Thomas Vinterberg.

Sammen med tre lærerkolleger tester Mikkelsens rollefigur ut Finn Skårderuds påståtte tese om at mennesket er født med en halv promille for lite i blodet. Den norske psykiateren har påpekt at han aldri egentlig har fremmet en slik teori, men han har likevel skrytt av filmen.

Det er tredje gang en film av Vinterberg nomineres til Golden Globe. Druk konkurrerer i år mot fransk-guatemalanske La Llorona, italienske Med livet foran seg, amerikanske Minari og franske Oss to.

The Undoing nominert

Danskene får nok en nominasjon. HBO-serien The Undoing, som er regissert av danske Susanne Bier, er nominert i kategorien for beste miniserie. Der konkurrerer den mot Normal People, The Queen's Gambit, Small Axe og Unorthodox.

Flest nominasjoner av alle har den Netflix-produserte filmen Mank, som er regissert av David Fincher, fått. Den er nominert i hele seks kategorier, blant dem beste dramafilm.

Der konkurrerer den mot The Father, Nomadland, The Trial of The Chicago 7 og Promising Young Woman. I kategorien for beste musikal eller komedie er Borat Subsequent Moviefilm, Hamilton, Music, Palm Springs og The Prom nominert.

Svensk musikk

I kategorien beste originalmusikk i en spillefilm, er svenske Ludwig Göransson nominert for musikken til Christopher Nolan's Tenet.

Golden Globe-utdelingen finner sted 28. februar, og det er allerede kjent at Jane Fonda får ærespris for sin livslange innsats i filmindustrien.

Om det blir publikum i salen når den 78. Golden Globe-festivitasen skal arrangeres, er tvilsomt, men vertskap for årets prisutdeling blir Tina Fey og Amy Poehler.

Tina Fey skal sende fra New York mens Amy Poehler skal befinne seg i gallaens hjemby, Los Angeles. De nominerte kommer sannsynligvis til å delta på link fra ulike deler av USA og resten av kloden.