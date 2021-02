Tina Reime (31) har lagt ut over 200 videosnutter på Tiktok det siste året. Barna Adelen (7) og Adrian (12) er ofte med. – Det er viktig for meg at barna ikke er med på noe de ikke vil. Nå har Reimes nye familieaktivitet gått viralt. Kultur Tiktok Tiktok-foreldrene går viralt: – Det er et familieprosjekt

De har inntatt appen som barna hadde for seg selv. – Vi gikk jo viralt hele gjengen!

7. feb. 2021 15:24 Sist oppdatert nå nettopp

– Det startet med et veddemål med eldstemann. Han trodde ikke at jeg kom til å greie å få flere følgere enn ham. At jeg ikke var kul nok, forteller Tina Reime og ler.

I mai 2020 la hun ut sin første video på Tiktok. Reime, som kaller seg @tuttamama3, filmet med to av sine tre barn. De er 12 og 7, minstemann er 2.