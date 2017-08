Det er amerikanske Variety som forteller at den tidligere norske, nå Jay-Z- og mobilselskapet Sprint-eide strømmetjenesten har fått sin fjerde toppsjef siden mars 2015.

Andy Chen var sjef for Tidal da selskapet den gangen ble kjøpt opp av Jay-Z og hans selskap Project Panther Bidco, men han sluttet umiddelbart. Norske Petter Tonstad tok midlertidig over, men ble erstattet av Jeff Toig i januar 2016.

Tidligere toppsjef inn

Hans tid i sjefsstolen holdt derimot ikke lenger enn til mars i år, da han ifølge Billboard måtte slutte. Dette rett etter at den amerikanske mobilselskapet Sprint kjøpte 33 prosent av aksjene i Tidal.

Nå er altså fjerde toppsjef på fire år kommet inn. Richard Sanders kommer fra fem år som leder for det internasjonale publishing-selskapet Kobalt Music Group, som er en storaktør i både Storbritannia og USA.

I dag starter Øyafestivalen. Et tyvetalls artister spiller hver av de fire dagene. Ingen rekker alt, men følg denne løypa for ikke å misse de beste.

Kampen for å overleve

Sanders skal nå lede Tidals kamp for å vokse og overleve i det knallharde musikkstrømmemarkedet, spesielt i USA, der aktørene Spotify og Apple Music er ledende.

Sist uke bekreftet Spotify at de nå har passert 60 millioner betalende brukere, mens Apple anslås å ha omtrent 30 millioner kunder. Der er lenge siden Tidal har kommet med tall for sine abonnenter, men ifølge et anslag fra Midia Research gikk Tidal inn i 2017 med kun én million brukere.

Tjenesten kan ha fått flere brukere fra mobilaktøren Sprint, men dette er ikke bekreftet.