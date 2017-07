1 2 3 4 5 6 Atomic Blonde

Historiemessig er ikke Atomic Blonde spesielt original eller spennende. Handlingen er som tatt ut av en klassisk John le Carré-roman, men uten forfatterens finesse.

Året er 1989, og stedet er Berlin rett før murens fall. MI6-agenten Lorraine Broughton (Charlize Theron) er på oppdrag med mål å gjenfinne en liste med agentnavn på avveie. Berlin er et vepsebol av svik og bedrag, og det som følger er en historie hvor alle lurer alle.

Atomic Blonde er basert på tegneserieromanen The Coldest City av Antony Johnston og Sam Hart. Filmens estetikk er stilisert og består av overdreven 80-talls mote og et lydbilde dominert av David Bowie, Depeche Mode og Nena. Theron makter selvsagt å få selv skulderputer til å se sexy ut.

Iskald drapsmaskin

Jonathan Prime

Det er ikke revolusjonerende at en kvinne er protagonist i en actionfilm. Theron viste i Mad Max: Fury Road at hun er en ypperlig actionskuespiller. Den nærgående voldsbruken i Atomic Blonde oppleves likevel som ekstra brutal. Årsaken er at det er gjort et poeng av å fremstille henne på akkurat samme måte som alle filmhistoriens mannlige spioner, fra James Bond til Jason Bourne.

Selv om året er 2017 er vi fortsatt ikke vant til å se en kvinne skildret uten emosjonelle bånd. Vi har riktig nok sett dem ta sine blodige hevner fra Lady Snowblood (1973) til Kill Bill (2003). Motivasjonen bak volden i de filmene er alltid definert ut ifra en stor urett som krever revansj.

Lorraine Broughton har ingen personlige hevnmotiver. Hun spiller et spill og gjør en jobb. Hun skildres uten sårhet, og det er faktisk ganske befriende.

Forslått og naken, men intet offer

Jonathan Prime

Vi har sett utallige scener hvor Tom Cruise og Matt Damon viser frem sine sønderslåtte kropper. Vi er vant til det, men det er fortsatt vanskelig å ikke reagere når regissør David Leitch bruker det samme kamerablikket på Therons forslåtte og nakne kropp.

I amerikanske actionfilmer fremstilles kvinner enten som ofre eller som en potensiell kjæreste. Det er ikke et mål i seg selv at kvinner på film skal utøve vold, men det er likevel oppløftende å se en kvinnerolle så fjern fra den tradisjonelle offerrollen eller som hevnende engel.

De intime slåsscener med fokus på nærkamp er også dyktig koreografert. Leitch har bakgrunn fra de hardtslående John Wick-filmene, så det er ingen stor overraskelse.

Selv om hovedpersonen er fengslende, er det ikke alt som stemmer i Atomic Blonde. Historien er rotete med noen store plotthull som er forsøkt skjult i kul musikk og flotte kostymeskift. Til tross for det byr den på underholdende, men ikke dyptpløyende spionaction