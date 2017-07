«Souvenir:» Et lett sommerblaff av et drama

1 2 3 4 5 6 Souvenir

Teppet faller. Scenen ligger i mørket. Applausen stilner. Grand Prix-showet er over. Tilbake står en vinner.

Regissør Bavo Defurnes drama tar utgangspunkt i den oppdiktede artisten Laura (Isabelle Huppert), som representerte Frankrike med sangen «Souvenir». Hun måtte se seg slått av ABBA. Etter at spotlighten er skrudd av, hva skjer da? Historien om en falmet og glemt stjerne kunne vært spennende, men dessverre makter ikke Defurne å lage et fengslende nok drama ut av det.

Lettbent drama

I stedet er Souvenir et lettbent og sommerlig film som reddes i havn av den fabelaktige Isabelle Huppert. I fjorårets Elle, Verhoevens utfordrende thriller, og i Dagen i morgen møter vi en skuespiller som evner å formidle de minste nyanser uten å si et ord. I denne filmen har hun ikke like mange intense følelser å spille på, og hun er ikke tidenes største sangerinne. Selv om fremføringene av sangene er noe stiv, er det Huppert som gjør filmen severdig.

Mange år etter tapet i Melodi Grand Prix møter vi Liliane/Laura igjen. Hun tilbringer dagene med rutinemessig å dekorere posteier ved en patéfabrikk. Etter jobb drukner hun sorgene i whisky. En dag starter Jean (Kevin Azais) på jobben. Han er ung, blond, og han kjenner henne igjen. De to innleder et forsiktig vennskap.

Lite troverdig kjærlighetshistorie

Det som ikke sitter helt som det skal i filmen, er den gryende romansen mellom Lilian og Jean. Forhold mellom en eldre kvinne og en yngre mann er skildret med bedre innsikt og klokskap i så forskjellige filmer som The Graduate (1967) og Harold & Maude (1971).

Souvenirs problem ligger i personkjemien. Da jeg så filmen, hadde jeg ikke det minste problem med å se hva den yngre mannen finner tiltrekkende med Liliane-karakteren. Huppert spiller henne slik at du aner brustne drømmer og undertrykte følelser under den tilbaketrukne overflaten.

Det jeg har større problemer med å forstå, er hva Liliane ser i Jean-karakteren. Gjennom hele filmen forblir Jean kun en ung og umoden fyr uten dybde og karakter. Kanskje er det hans unge kropp og store muskler som er utslagsgivende? Tiltrekningen forblir i alle fall et mysterium. Huppert og Kevin Azais har også forbløffende lite kjemi seg imellom. Det gjør at filmens kjærlighetshistorie fremstår som lite troverdig.

Souvenir er et lett sommerblaff av et drama, som kunne vært mye bedre med mer dyptfølte karakterskildringer.