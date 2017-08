– Det uventede kan skje når som helst. Det lærte vi 9. april 1940

– Mangelen på fantasi er en gjenganger i alle samfunn. Generalene forbereder seg til forrige krig, samfunnsplanleggerne forholder seg til det som har skjedd, sier Jan Kjærstad.

Ved å legge den dramatiske handlingen i den nye romanene Berge, til 2008, tar forfatteren det grepet at leseren vet mer enn karakterene i boken.

– Leseren vet at det kan skje igjen

– Personene i romanen tenker at noe slikt aldri vil skje igjen. Men leseren vet at det vil det. Vi klyper oss i armen over at man i årevis diskuterte å sette opp sperringer i Grubbegata før 2011. Alle fiksjoner prøver å få mennesker til å forestille seg det som ikke er.

Tor Stenersen

– Jeg har alltid vært nysgjerrig på den norske politiske tenkningen

Jan Kjærstad smiler bredt der han står i Folketeaterpassasjen ved Youngstorget. Arbeiderpartiets høyborg føles som et naturlig sted å snakke om Nicolai Berge og denne boken, som rører ved mye av det norske.

– Det handler om Ap-dynastier og sosialdemokratiet denne gangen. Er du opptatt av det?

– Ikke spesielt, men jeg har alltid vært nysgjerrig på den norske politiske tenkningen. Jonas Gahr Støre har etterlyst en ny fortelling om Norge, det er interessant for forfattere selv om jeg tror det er vanskelig å finne den. Det var lettere etter krigen, da det dreide seg om å bygge landet. I dag har vi skapt et folk av idealister.

Sønn av Ap-politiker

Nicolai Berge er sønn av en ledende Arbeiderparti-mann og ekskjæreste med Gry Storefjeld, datter av en annen Ap-høvding.

Det skal vise seg at unge Berge har en sentral rolle når fem mennesker blir funnet grusomt slaktet ned mens de sov på høvdingens hytte i Nordmarka en augustnatt 2008. Blant de fem er både Gry Storefjeld, hennes far og mor, kjæreste og hans datter.

Kunne ikke vært skrevet uten 22. juli

Berge er en roman som ikke handler om 22. juli, men som ikke kunne vært skrevet uten 22. juli. Slik lanserer Aschehoug forlag Jan Kjærstads nye roman Berge. Det handler om en terrorhandling. Ikke slik som den som rammet 22. juli 2011. Men det er en fryktelig hendelse som rammer en rekke mennesker. Det er et hardt slag mot Arbeiderpartiet og en sak som mediene dekker tett i månedsvis.

Fakta: Jan Kjærstad Forfatter, 64 år, oppvokst på Grorud, bosatt på Frogner i Oslo. Utdannet teolog fra Universitetet i Oslo. Debuterte som forfatter i 1980 med novellesamlingen Kloden dreier stille rundt. Årets roman Berge er den 14. i rekken. Har ellers skrevet essays og billedbøker for barn. Trilogien om TV-personligheten Jonas Wergeland ble utgitt på 1990-tallet. NRK laget TV-serien Erobreren basert på trilogien. Fikk Nordisk råds litteraturpris i 2001 for det siste bindet i serien om Jonas Wergeland, Erobreren. Flere av romanene er oppvekstromaner fra Oslo, blant annet Kongen av Europa og bøkene om Jonas Wergeland. I flere romaner og essays tar han opp språket og bøkenes funksjon. Deltar aktivt i den litterære debatten, for eksempel om Min kamp-trilogien til Karl Ove Knausgård, der Kjærstad kritiserer anmeldernes nesegruse beundring for en diskutabel selvbiografisk bokform.

– Idag må man ha medietekke

Kjærstad har skapt en hovedperson som har aktverdige ideer, men som fomler med å formulere dem, forteller han.

– Berge er en ungdomspolitiker, som har det karaktertrekk at han mangler formuleringsevne. I dag må man ha medietekke, man må kunne formulere seg muntlig.

– En slik hendelse som virvler opp så mye, er romanens omdreiningspunkt. Det jeg vil, er å fortelle om tre mennesker og hva som skjer med dem midt i denne turbulensen, sier Kjærstad.

Forfatteren forteller at det hele startet med Peter Malm. Han er en viktig figur i Berge. Han er den eksentriske dommeren som kler seg og lever som en britisk gentleman og som elsker sosialdemokratiet Norge, der man kan leve i full konsentrasjon om sine bøker og sitt virke så lenge man har en trygg og interessant jobb.

– Du er opptatt av den norske idyllen?

– Jeg er opptatt av når den sprakk. Kanskje sprakk den med Treholt på 1980-tallet, kanskje før. En sak jeg har brukt som ramme er Orderud-drapene. Tenk hvordan mediene fosset frem da de dekket den saken. Ved å velge en dramatisk hendelse, en mellomting mellom Orderud-saken og Utøya-terroren, forteller jeg om mennesker i vår tid.

– Globalisering er blitt en klisjé

– Syns du dommeren Peter Malm er en mann av vår tid? En mann som lever helt isolert midt i Oslo med sine bøker og designmøbler, og tar daglige spaserturer iført lindress og spaserstokk.

– Ja, det er mange som ham. Det finnes til og med ungdommer som lever utenfor tiden i dag.

– Du beskriver på mange måter et miljø som i liten grad tar all verdens ondskap inn over seg. Det er kanskje fordi det foregår i 2008, kanskje før det gikk opp for oss hvordan globaliseringen har gjort oss til en del av verden?

– Jeg vil bort fra et ord som globalisering, det er allerede blitt en klisjé. I romanen snakker jeg om å være borger i et usynlig økonomisk imperium. Jeg vil underliggjøre det som skjer, kaste klisjeene opp i luften. Du kan godt si at i dag er idyllen mer truet, likevel tror jeg mange oppfatter at vi lever i en beskyttet tilværelse.

– Det uventede kan skje når som helst

– Går det an ikke bli skremt av en verden der Trump, Erdogan og Putin styrer og der IS, Al Qaida og Boko Haram herjer?

– Jo, men vi har hatt tilsvarende figurer hele tiden. Det uventede kan skje når som helst. Det lærte vi 9. april 1940. Hvorfor tror du at vi kan spå om hva som skjer neste uke? Hvis denne romanen har et tema, er det vår ufattelige fantasiløshet.

Jeg vil vise hvor mangefasettert mennesket er

– Mener du noe om valgkampen vi er midt oppe i?

– Som forfatter er jeg opptatt av å vise hvor mangefasettert mennesket er. Nicolai Berge sitter selv i rettssalen og er forbløffet over alt som blir lagt inn i ham. Hans identitet blir tyvedoblet i rettssalen, ikke minst gjennom rettspsykiaternes tolkning. Det er dette jeg brenner for, ikke å skrive om sosialdemokratiet.

– Vi er midt i debatten om Vigdis Hjorths Arv og Miljø. Kommer du noen gang til å skrive tett på din egen barndom og din egen familie?

– Jeg skrev om meg selv i romanen Homo Falsus. Det er en ren selvbiografi. Men jeg gjorde hovedpersonen til en kvinne, det ga meg en ny frihet. Så enkelt er det.

Vil ikke skrive selvbiografisk

Forfatteren har ikke trang til å skrive mer selvbiografisk enn han har gjort, sier han.

– Den store pendelbevegelsen i litteraturen går mellom realisme og romantikk. Jeg tror virkelighetslitteraturen er et romantisk prosjekt. Det man venter på nå, er kanskje den sosialrealistiske romanen 2.0. Til enhver tid er det mange retninger, man skal være nysgjerrige på alle. Det er mye psykologi i mine bøker, men den er ikke freudiansk. Jeg er opptatt av det flertydige, har alltid likt det ambivalente.

– Som i denne romanen, som ender helt åpent. Hvorfor har du ikke villet gi oss en klar slutt?

– Jeg gir deg en slutt som du kan dikte videre på selv. Jeg tenker det er det beste man kan gi en leser. Jeg ser på leseren som en meddikter, sier Jan Kjærstad.