1 2 3 4 5 6 Otto har fått nok

Han er hoverende, spydig og ubeskjeden. I Otto har fått nok er det ikke så mye som et smil å spore. Med andre ord er programleder Otto Jespersen tilbake slik vi kjenner ham fra glansdagene med Torsdagsklubben.

I ti episoder skal han ta for seg av stort og smått som plager ham her i landet.

Bare ideen kan få en til å beskylde Jespersen for å ha blitt en bitter gammel mann, men slapp av. De som husker ham fra 90- og 00-tallet vet jo at sånn har han alltid vært.

Har du fått med deg høstens store serieoverraskelse? Melk er som Skam, bare med brystpumpe, søvnmangel og barseltreff

Stiller snikere til veggs

I første episode er det blant annet fartsdumper, bilkøsnikere og miljøvernere/klimaskeptikere som skal opp til behandling.

Som makker har Jespersen med seg 30 år yngre Emilie Skolmen. Man skulle kanskje forvente at hun var satt inn for å utfordre og korrigere Jespersen, men de to har heller lite med hverandre å gjøre. Skolmen blir isteden en slags sekretær og utegående reporter.

Hun stiller køsnikere langs E18 til veggs og spør forbipasserende om hvilken vei de foretrekker å henge dorullen. Det starter effektivt og fullt av overskudd, men «løsningene» på sakene blir hengende litt i luften, samtidig som innslagene er for lange. Helhetsinntrykket blir derfor at ideene virker noe uforløste.

Nye utbrudd

Otto Jespersen huskes kanskje aller best for monologene som avsluttet Torsdagsklubben. Hans hudfletting av Kjell Magne Bondevik (2002) nådde avisenes forsider, fikk den daværende statsministeren til å gå ut offentlig mot Jespersen og avledet til slutt en drapstrussel mot komikeren.

Noe lignende er neppe målet med Otto har fått nok, og slike reaksjoner er vel uansett utenfor rekkevidde for norske TV-komikere i dag. Men sjangeren som Jespersen gjorde til sitt varemerke er ikke fraværende her.

I første episode er det flyktninger som får gjennomgå, uten at noen kommer til å beskylde Jespersen for rasisme. Det er nemlig flyktningenes fravær som irriterer grinebiteren. Og det er i denne passasjen at gullkornene sitter tettest.

Best på små temaer

Jespersen tilnærmer seg det politiske også når han ser på klimaendringer og eget CO₂-forbruk. Utgangspunktet er at han oppsøker Framtiden i våre hender for å finne ut hvordan han kan leve et mer miljøvennlig liv.

Jespersen liker ikke forslagene han får presentert av organisasjonen, og ender isteden opp hos Carl I. Hagen. Der får han beskjed om at menneskeskapte klimaendringer er nonsens, før han går videre for å konfrontere den gamle miljømaskoten Blekkulf(!) med sin nye innsikt.

Jespersens egen konklusjon («klimasaken er komplisert») vitner om at temaet blir i overkant stort for formatet. Jespersen og Skolmen er nemlig best når de behandler små problemer, som oppheng av doruller og sniking i kø. Heldigvis lover programmet at det blir mange slike utover høsten.