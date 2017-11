Egmont-redaktør fra foreldre til barn: Mari Midtstigen blir redaktør i Aftenposten Junior

Aftenposten i samarbeid med medier24. Les mer om samarbeidet her.

Midtstigen erstatter Guri Leyell Skedsmo, som skal lede Aftenpostens featureavdeling.

Mari Midtstigen kommer fra jobben som ansvarlig for foreldreporteføljen i Egmont Publishing og er redaktør for magasinene Foreldre & barn, BAM og Glade barn i barnehagen.

Hun har sin journalistutdanning fra Høgskolen i Oslo, og har jobbet i Dagbladet, NRK, TV2 og ELLE før hun begynte i Egmont.

– Krever mye å forklare komplekse nyheter på en enkel måte

Samlet har hun tolv års ledererfaring fra mediebransjen. Nå gleder hun seg til å ta over ansvaret for Norges eneste landsdekkende nyhetsavis for barn.

– Det krever mye å forklare komplekse nyheter på en enkel måte, og dette kan redaksjonen i Aftenposten Junior til fingerspissene. Jeg er imponert over deres evne til å forstå målgruppens behov. Jeg gleder meg til å utforske hvordan vi kan begeistre leserne videre, sier Midtstigen til Medier24.

Aftenposten Junior ble lansert for fem og et halvt år siden, og har årlig vært blant avisene som øker mest. Med et bekreftet opplag for 2016 på 27.777 rangeres avisen som landets 10. største.

Guri Leyell Skedsmo har ledet avisen helt fra prosjektfasen. Nå tar Midtstigen over fra nyttår.