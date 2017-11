Regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen: – Navngi dem som driver med seksuell trakassering

Filmregissør Ulrik Imtiaz Rolfsen mener det nå er på høy tid at alle med makt innen filmbransjen går ut og sier: «Det var ikke meg. Dette tolererer vi ikke – vi støtter oppropet fra skuespillerne.»

– Og så får man se hvem som blir igjen og ikke sier dette, sier han.

Blant historiene som de over 400 skuespillerne bak oppropet #stilleforopptak forteller, er flere historier om regissører og produsenter som medvirker i seksuell trakassering.

– Det er viktig at de som har makt over maktmisbrukerne i bransjen nå selv bruker sin makt, står opp og sier fra, sier Rolfsen.

487 kvinnelige skuespillere tar et oppgjør med seksuell trakassering i norsk teater-, film- og tv-bransje. Les hvorfor her: Trakassering. Overgrep. Skam. Over 400 norske skuespillere har fått nok.

Mener skuespillerne må navngi overgriperne

Rolfsen tror også det er viktig at de som har vært – eller er – utsatt for trakassering, navngir hvem det dreier seg om hvis man skal komme videre.

– Jo mer konkret man tør å være nå, jo bedre er det.

Rolfsen stiller spørsmål om hvorfor bransjen er så taus.

– Jeg er redd det er mange som sitter stille i båten og venter på at dette skal gli over. Vi har behov for å renske opp og lufte ut i filmbransjen, sier han.

Ikke redd for heksejakt

– Alle som prøver å bagatellisere dette eller er «redd for bransjens rykte» er en del av problemet, mener han.

– Ingen kan diktere hvordan en som føler seg utsatt for overgrep skal føle det. Vi må stole på dem.

– Er du ikke redd for at identifisering av dem som skal ha stått for trakassering eller overgrep kan føre til heksejakt basert på rykter?

– Det er alltid fare for falske anklager, men det er jeg minst redd for akkurat nå. Det er enormt mange kvinner og en del menn som er utsatt for seksuell trakassering og som har følt seg truet til taushet i tiår etter tiår. Nå må vi tåle at folk kommer ut med sine historier og stå bak dem som tør.

Virke-direktør: – Dette må slutte

– Det som slår meg er hvor uakseptabelt en del mannfolk oppfører seg. De må slutte og stoppes, sier Torbjørn Urfjell, direktør i Virke Produsentforeningen.

– Det må bli en kultur der trakassering meldes ifra om med en gang det skjer. Ansvaret er faktisk enkelt å plassere, det er arbeidsgiver som skal rydde opp, men da må det også meldes dit, sier han.

Virke Produsentforeningen

Virke Produsentforeningen er i full gang med å iverksette tiltak. Deriblant å bestille en spørreundersøkelse blant medlemsmassen fra et eksternt forksningsinstitutt som skal kartlegge problemet, og lage enda tydeligere råd til produsentene om hvilke situasjoner de bør unngå for å hindre at slike ting skjer, ifølge Urfjell.

– Men historiene vitner også om at flere har forsøkt å si ifra uten at saken har fått tilstrekkelige konsekvenser?

– Det har vært nødvendig å oppdatere reglene for hvordan man skal melde fra og håndtere slike situasjoner, og det har vi gjort. Med oppdatert informasjon er det lettere å avdekke om noen svikter sitt ansvar, sier Urfjell.

Advarer mot å navngi

– Er det riktig å begynne å navngi dem som trakasserer nå, slik det er blitt gjort i USA og Sverige?

– Nei, det skal ikke være nødvendig å navngi. Det vil bare kunne forstås om alle andre måter å stoppe trakassering på er prøvd og folk likevel fortsetter. Straffbare forhold må anmeldes og andre forhold er det arbeidsgiver og eventuelt Arbeidstilsynet som må stoppes.

NFI: – Kan få konsekvenser for tilskudd

Stine Helgeland, avdelingsdirektør for kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt, er glad for at debatten til nå ikke har ført til personjakt og uthenging av folk som ikke kan forsvare seg.

– Det er bra at dette kommer frem i anonymisert form og i så stort monn, slik at man ser at dette er et alvorlig samfunnsproblem. Jeg tror ikke det er unikt for vår bransje, sier hun.

– Hva ville dere gjort dersom dere fikk konkrete opplysninger om en i bransjen som anklages for seksuell trakassering eller overgrep fra flere?

– Vi har fulgt opp tips i en konkret sak, og hatt dialog med arbeidsgiver og arbeidstagernes organisasjoner. Det er først og fremst disse som må håndtere slike opplysninger etter gjeldende lover og regler, sier hun.

NFI gir tilskudd til utvikling, produksjon, lansering og formidling av filmer.

– Norsk filminstitutt er tilskuddsgiver, men har ingen makt eller myndighet til å påvise brudd på for eksempel arbeidsmiljøloven. Men dersom det dokumenteres brudd på regler og forskrifter fra annen offentlig myndighet, kan det ha konsekvenser for tilskudd vi gir, sier Helgeland.