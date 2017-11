Niels Fredrik Dahl

Mor om natten

Mor har inntatt samtidslitteraturen. Mens det tidligere var fortellinger om forholdet mellom far og sønn som dominerte, har vi de siste årene fått en rekke bøker der mor er sentralt plassert.

På den ene siden har vi for eksempel Lars Ramslies uhyggelige morsportrett i Liten fugl-serien, på den andre siden selvbiografiske og mer forsonlige romaner av Cecilie Enger, Helene Uri og Anne B. Ragde. Også i en av denne høstens beste bøker, Thorvald Steens Det hvite badehuset, er mor sentral.

Umulig å bli ferdig med

Mor kan vi jo heller aldri bli ferdig med, uansett hvor mye vi måtte ønske det. En av dem som skriver best om akkurat det, er den britiske forfatteren Jeanette Winterson. I selvbiografien Hvorfor være lykkelig når du kan være normal?, der hun utrolig nok forteller kjærlighetsfullt om sin avdøde monstermamma av en adoptivmor, heter det:

«Det virker så opplagt nå – den wintersonske besattheten av kjærlighet, tap og lengsel. Det er mor. Det er mor. Det er mor. / Men mor er vårt første kjærlighetsforhold. Armene hennes. Blikket. Brystet. Kroppen. / Og om vi siden hater henne, tar vi det raseriet med oss til andre elskere. Og hvis vi mister henne, hvor finner vi henne igjen?» (Oversettelse ved Merete Alfsen.)

Historien han ikke vil ha

Jeg tenkte mye på Winterson mens jeg leste Niels Fredrik Dahls nye roman Mor om natten. For også hos ham dreier det om en mor som den navnløse jeg-fortelleren på et tidspunkt har tatt avstand fra og tror seg ferdig med:

«Jeg skulle velge alle andre veier […], jeg skulle stenge henne fullstendig ute fra livet mitt, skjære henne av, jeg skulle aldri spørre henne om noe, be henne om noe, fortelle henne noe som var sant […]»

Døden vil det annerledes, ja, døden gjør kjærligheten mulig igjen. Eller for å si det på en annen måte – hennes historie blir hans:

«Den historien jeg trodde var min, viste seg ikke å være det. Den historien jeg ikke ville ha, skulle vise seg å være min.»

Selvbiografiske markører

Forlaget lanserer Mor om natten som en «dypt personlig roman». Med rene ord betyr vel det at boken har selvbiografiske trekk. Fortelleren er i hvert fall forfatter og deler fødselsdato med Dahl.

Det personlige forelegget er uansett nennsomt behandlet. Stoffet er destillert til følsom litteratur. Det er kjærlighet, ikke hat og stridbarhet, som gjør denne fortellingen mulig.

Nattboken

I likhet med Vilgot, hovedpersonen i Dahls Bragepris-belønnede roman På vei til en venn (2002), vokser jeg-personen i årets utgivelse opp med en syk mor. Som voksen får han dagboken moren skrev de årene hun hadde det psykisk dårlig. Nattboken, som hun kaller den. «– Du kan gjøre hva du vil med den, sier hun. – Lese den eller ikke lese den. Bruke den i skrivingen, hvis du vil.»

Denne nattboken, som fortelleren i sin tid vegret seg for å motta, klinger med gjennom hele teksten. Ja, den er selve grunnlaget for romanen. Som leser kan man ikke tenke annet enn at morens uvelkomne gave er den største hun i all sin hjelpeløshet kunne gitt sønnen.

Rørende

Så er det da også en bevegende bok Dahl har skrevet. I en delvis fragmentarisk form lar han fortelleren forestille seg hvordan morens liv kan ha vært. Disse passasjene, i tillegg til de som skildrer fortellerens egen barndom, og erfaringene han som middelaldrende mann gjør i møte med morens sykdom og død, er romanens sterkeste.

Et midtparti på cirka 50 sider, om den voksne jeg-personens bedrag og selvbedrag, har lavere temperatur. Det er moren som er brennpunktet i denne historien.

Det er åtte år siden Dahl kom med sin forrige roman, Herre. (Tidligere i år forelå en samleutgivelse av de tre seneste diktsamlingene hans.) Med Mor om natten beviser han enda en gang at han er en forfatter som hører hjemme blant dem man bør lese.

Mer litteratur om mødre og sønner

Her er fire gode bøker forfalt fra mors perspektiv:

Vigdis Hjorth

Snakk til meg (2010)

En av Vigdis Hjorths beste romaner. Historien om den middelaldrende bibliotekaren Ingeborg har mange tematiske spor, men det som får boken til å dirre av skam, raseri og fortvilelse, er den underliggende henvendelsen til en taus og utilgjengelig sønn. Tilsynelatende skildrer romanen et frigjøringsprosjekt, men henvendelsen til sønnen kan også forstås i lys av de nedarvede mønstrene boken beskriver, og som en kalkulert form for hevn. Slik fremstår Snakk til meg som en farlig utforskning av nære familieforhold.

Dag Johan Haugerud

Hva jeg betyr (2011)

Også en roman om et betent mor-sønn-forhold, med en middelaldrende, enslig bibliotekar i hovedrollen. Konflikten her utløses av at wannabe-filmskapersønnen, via moren, får jobben med å filme et bryllup. Da han i siste øyeblikk trekker seg, må den ukyndige moren overta. Den sosialt klønete bibliotekaren blir bevisst at hun har et blikk, og at hun har ambisjoner. Det skaper sterk spenning i forholdet mellom mor og sønn, for hun har da ingen rett til å skape kunst, har hun vel? En skarp og morsom roman, med stor sans for det pinlige.

Naja Marie Aidt

Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Carls bog (2017)

I 2015 døde Aidts 25 år gamle sønn Carl i en ulykke. Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage er en bok om tap og sorg, og om hvordan å leve videre når det nesten ikke føles mulig. Aidt blir regnet som en av Danmarks fremste forfattere, og denne utgivelsen, med sin sjangermessige blanding av drømmer, sitater, essayistikk og dikt, er også formelt enestående i forfatterskapet. Boken kommer på norsk i Trude Marsteins oversettelse januar 2018.

Tordis Ørjasæter

Kjærligheten har sitt eget språk. En mors fortelling (2017)

For drøyt 40 år siden utga Ørjasæter boken om Dag Tore. Den personlige fortellingen om kampen for å gi sønnen et godt liv, fikk stor betydning. Denne høsten er den 90 år gamle forfatteren aktuell med en nok en viktig bok om livet med Dag Tore: «Jeg har en sønn som aldri får fortalt hva han ønsker av livet, som aldri kan stille et spørsmål eller svare når vi spør ham. Som ikke kan fortelle.» Hos Ørjasæter handler det om menneskeverd og om et utrettelig forsøk på å forstå språket til den språkløse.