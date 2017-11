Flere kvinnelige medietopper har de siste dagene snakket ut om en «gutta boys-kultur» og «mannstunge» ledergrupper i mediebransjen. Sist ut er politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, som i DN omtaler mediekonsernet Schibsteds ledelse som «umoderne, ikke fremme i skoene og «bad for business».

Schibsted er Skandinavias største mediekonsern og eier blant annet VG, Aftenposten, Svenska Dagbladet og Aftonbladet.

– Lederne i mediebransjen er en gjeng konservative folk som endrer seg veldig sakte og som opplever at verden rundt dem justeres altfor fort, sier Arne Krumsvik, leder ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Ifølge Lederskapsundersøkelsen fra 2015 er 74 prosent av lederne i mediebransjen menn. Krumsvik forklarer mannsdominansen med måten mediebransjen rekrutterer toppledere internt.

– Det gjør at bransjen bytter ut ledere med nye folk som har de samme tankene og måtene å jobbe på som ledelsen alltid har hatt. Det opprettholder tradisjonelle holdninger og skaper lite innovasjon, sier han.

Les også: Konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i NHST utfordret VG-redaktør Hanne Skartveit til IQ-test og padletur. Nå legger han seg flat – og inviterer Skartveit på scones og te.

Bør rekruttere inn mangfold

Krumsvik har utført en rekke spørreundersøkelser blant medietopper de siste 12 årene. Hovedfunnet er at selv om verden utenfor og personer i bransjen endrer seg, så forblir de konservative holdningene de samme. Mediebransjen er blant dem som scorer lavest på innovasjon av alle bransjer, ifølge Krumsvik.

Han tror flere kvinner og en mer mangfoldig stab er svaret for å endre den konservative holdningskulturen og gjøre bransjen mer innovativ og omstillingsvillig.

– Mediebransjen må begynne å rekruttere fra andre bransjer. Det tror jeg den hadde hatt veldig godt av. Det eksisterer en forestilling om at mediebransjen er så spesiell at dette nesten vil være en demokratisk risiko, men det er bare tull.

Kvinner øker fortjenesten

Flere internasjonale studier viser at flere kvinner og mer mangfold i ledelsen er lønnsomt for bedrifter. For eksempel viser en rapport utført av Credit Suisse Research Institute i fjor at jo høyere prosentandel kvinner i ledelsen, jo større er det økonomiske utbyttet for bedriften.

Blant årsakene til dette er at større mangfold gjør arbeidsmiljøet mer inkluderende, at selskapene får en bedre forståelse av kundene sine og står bedre stilt mot konkurranse.

– Med mangfold i ledelsen så blir vedtatte sannheter utfordret. Det kommer det sjeldent noe vondt av, sier Krumsvik.

Marie Simonsen er tidligere politisk redaktør i Dagbladet og har 30 års erfaring i bransjen. Hun tror mangfold er spesielt viktig for mediebransjen.

– Hvis mediene skal dekke og speile samfunnet, må ledelsen ha ulike erfaringsbakgrunner. Nå som vi har fått flere med innvandrerbakgrunn inn i bransjen, har vi fått en helt annet dekning av problemstillinger knyttet til innvandring enn tidligere, sier hun.

Ser det hvite menn ikke ser

Også i redaktørkollegiene i mediene er det flest menn, på tross av at mediebransjen har rekruttert flere kvinner inn i mellomlederstillinger de siste årene. Av alle sjefredaktører er 27 prosent kvinner, ifølge tall fra Norsk Redaktørforening. Blant fagredaktørene er 34 prosent kvinner.

– Det er blitt flere kvinner som har interessante posisjoner rett under sjefsstillingene. Men fremdeles er det slik at menn i posisjon føler det naturlig at de skal rykke opp, mens flere kvinner synes det er kult å være reportere. De har ikke det samme forventningspresset på seg som mange menn kanskje føler, sier Elisabeth Eide, professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun tror det er helt opplagt at mediebransjen trenger kvinners livserfaringer.